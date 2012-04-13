سفر اردوغان به عربستان / رایزنی با عبدالله درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز در "روضه خریم" با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار کرد.



در این نشست، اوضاع منطقه ای و بین المللی و مواضع عربستان و ترکیه در قبال آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



عبدالله بن عبدالعزیز و اردوغان همچنین درخصوص روابط دوجانبه و راههای تقویت آن در تمام زمینه ها گفتگو کردند.



برخی مقامات عربستان از جمله سعود الفیصل وزیرامور خارجه این کشور در این نشست حضور داشتند.



خبرگزاری عربستان به جزئیات بیشتری از این دیدار اشاره نکرده است، اما با توجه به همسویی مواضع دو کشور درباره سوریه و رویکرد خصمانه آنها، بخش مهمی از مذاکرات عبدالله بن عبدالعزیز و اردوغان به مسئله سوریه و چگونگی هماهنگی بیشتر میان ریاض و آنکارا در این خصوص بوده است.



ترکیه و عربستان از همان آغاز ناآرامی ها در برخی مناطق سوریه، بلافاصله با حمایت گسترده تبلیغاتی و تسلیحاتی از گروههای مسلح آموزش دیده در خاک ترکیه و برخی کشورهای عربی، تلاشهای خصمانه خود را برای بی ثبات کردن سوریه و عملی کردن طرحهای خود که در حقیقت طرحهای آمریکایی صهیونیستی است، آغاز کرده اند، اما این تلاشها با مخالفت گسترده قشرهای مختلف مردم سوریه روبرو شده است.