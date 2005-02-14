بايد به مذاكرات ادامه داد// از اظهارنظرهاي احساسي پرهيز كنيم

جعفر گلباز كارشناس روابط بين الملل درگفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص اظهارات خاوير سولانا دبير كميته سياست خارجي اتحاديه اروپا و يوشكا فيشر وزير خارجه آلمان در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران گفت : موج جديد عليه ايران در حال شكل گيري است و نبايد خود را در معرض اين موج قرار داده بلكه بايد با تدبير و كياست بتوانيم اين مرحله را نيز پشت سر بگذاريم .

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم با اشاره به اينكه نبايد موج سواري كرد، تصريح كرد : اظهار نظرهاي مختلف ازسوي مقامات كشور مي تواند تاثيرات منفي بر جاي گذارد اما تا زمانيكه مردم در صحنه باشند و حماسه هايي مانند راهپيمايي 22 بهمن ماه شكل گيرد و مقام معظم رهبري نيز با عزت، مصلحت و حكمت همگان را به حركت وادارند ، پشتوانه قوي براي مذاكرات با اروپا و تامين حقوق حقه ملت ايران وجود دارد .

اين كارشناس روابط بين الملل با اشاره به اينكه اروپاييان تحت تاثير آمريكا رنگ عوض مي كنند، تصريح كرد : آمريكا به راحتي اروپا را فريب مي دهد بنابراين قابل اعتماد نيست و اگر كسي احساس كند كه اروپا مستقل است سخت در اشتباه است. اروپا آمريكايي كوچك است و هيچ گاه همراه و هم سطح با ايران تصميم گيري نخواهد كرد ولي اروپا بايد به اين نكته توجه كند كه اگر در مذاكرات با ايران به بن بست برسد برگ برنده اي را در دستان بوش قرار داده و اين مي تواند چهره رهبران اروپا را در افكار عمومي اروپا به نحوه چشم گيري منفي نمايد .



گلباز تصريح كرد : بن بست و يا شكست مذاكرات ايران و اروپا بيشترين لطمات را به اروپا ميزند، چون آمريكا از ابتدا اعلام كرده بود كه اين مذاكرات شكست مي خورد و اروپا نمي تواند مستقل از آمريكا عملي انجام دهد. ما نيز در مقابل اروپا نبايد تعيين مهلت كنيم بلكه بايد مذاكرات را با اروپا ادامه دهيم.

وي افزود : بايد اروپا را به كشورهاي انعطاف پذير و غير انعطاف پذير تقسيم و با كشورهاي داراي وجه اول به نحوه چشم گيري مذاكره نماييم و آنهارا در درباره مسايل هسته اي آگاه و روشن سازيم.