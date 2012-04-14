مجلس نهم در بهترین حالت ترکیبی مشابه وضعیت فعلی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عصر جمعه در نشست پرسش و پاسخ اقتصاددانان مجلس که در مسجد امام صادق(ع) برگزار شد با اشاره به تفاوت میان تخریب و انتقاد گفت: ما قسم خوردیم که اگر جایی دولت درست کار کند به آنها کمک کنیم و اگر اشتباه کرد مقابل شان بایستیم.

وی با بیان اینکه در جلسه میان رهبر معظم انقلاب و تولیدکنندگان بخش خصوصی تنها فرد حکومتی بودم که صحبت کردم، گفت:‌ در محضر ایشان بیان کردم که چرا محاسن هدفمندی یارانه‌ها مانند امنیت و اعتماد عمومی به حکومت از سرمایه نامحسوس به محسوس مانند اشتغال و افزایش تولید و کاهش قیمت تبدیل نمی‌شود.

توکلی در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در خصوص راهبرد ایجاد تفاهم ملی در کشور گفت: معتقدم که کشور با یک دسته و گروه اداره نمی‌شود و هر کس اهل خدمت است باید سر جای خود به مردم خدمت کند، حضور یک اقلیت در مجلس لازم است چرا که مجلس بدون اقلیت و اکثریت امکان ندارد.

وی در ادامه به بحران اخیر سکه و دلار در کشور اشاره کرد و گفت: قصه ارز حادثه بدی در کشور بود و موجب شد تا 80 درصد قدرت رقابت تولید ملی کاهش پیدا کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که چرا قدرت مجلس نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و دولت از مجلس تمکین نمی‌کند، ‌گفت: به این موضوع اعتقاد دارم که قدرت مجلس کاهش پیدا کرده لذا اگر مردم در انتخابات با هوشیاری عمل نکنند و نیروهای با استعداد انتخاب نشوند مشکلات باقی می‌ماند، معتقدم رای به 25 نفر حاضر در لیست جبهه متحد می‌تواند مشکلات را کم کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کسانی که زبان نقد در مجلس دارند نباید به عنوان نفرات اول به مجلس راه یابند ، گفت: مردم علاوه بر اینکه افراد منتقد نسبت به امور حاکم را دوست دارند افراد دیگر را هم دوست دارند. به طور مثال آقای دکتر حدادعادل که رای اول تهران در مجلس نهم را کسب کرد موضع روشن و صریح کم می‌گیرد اما مردم ایشان را دوست دارند.

توکلی همچنین با اشاره به وجود منتقدانی مانند علی مطهری در مجلس گفت: درست است که آقای مطهری حرف‌هایی می‌زند که من خیلی نمی‌پسندم اما او را بسیار دوست دارم.

وی همچنین در خصوص ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد گفت: مجلسی که عنوان می‌کنند قدرتش کم است در قصه استیضاح وزیر اقتصاد که نتیجه‌اش برخلاف انتظار ما بود عملکرد درخشانی داشت و من به آن جلسه افتخار می‌ کنم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه راهکار شما برای اینکه رئیس جمهور قانون را قبول نمی‌کند، چیست؟ گفت: آقای احمدی‌نژاد کارهای غیرقانونی زیادی انجام داده است. معتقدم باید 13 تا 14 ماه آینده را با ایشان سر کنیم تا مدت به اتمام برسد.

توکلی در خصوص ریاست مجلس نهم گفت: ریاست مجلس نهم بستگی به ترکیب رای تهران دارد. اگر جبهه متحد رای بیاورد به یک فرد و اگر جبهه پایداری رای بیاورد فرد دیگری انتخاب می‌شود. مجلس آینده در بهترین حالت ترکیبی مشابه وضعیت فعلی دارد که یک دسته موافقان دولت و دسته دیگر ضد فساد و مبارز با قانون گریزی هستند.

وی ادامه داد: دسته دیگر نیز سنتی‌های مجلس هستند. البته در حال حاضر 80 درصد نمایندگان جدیدالورود هستند که باید مدتی از حضور آنها بگذرد تا بتوان قضاوت کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنان خود در خصوص بحث ریاست جمهوری دوره یازدهم گفت: اول باید به ریاست مجلس نهم فکر کرد و بعد در خصوص ریاست جمهوری آینده تصمیم گیری کرد.