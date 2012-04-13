شانس قهرمانی استقلال زیاد شد/ به خبرنگاران ایرانی توهین نکردم

به گزارش خبرنگار مهر، میشائیل هنکه پس از برتری 3 بر صفر شامگاه جمعه استقلال برابر صبای قم در ورزشگاه آزادی تهران گفت: ما در نیمه اول فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتیم و به سه گل رسیدیم اما در نیمه دوم بیشتر به فکر حفظ نتیجه بودیم. در نیمه دوم سرعت بازی ما پایین بود و بیشتر صبا صاحب توپ بود.

وی ادامه داد: با بازگشت جباری و تیموریان به ترکیب استقلال قدرت فنی ما بالاتر رفته و از این به بعد می توانیم نمایش بهتری داشته باشیم. با این حال این دو به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته اند و عملا نتوانستند کارایی صدردصدی داشته باشند.

مربی آلمانی تیم فوتبال استقلال در مورد اظهار نظری که گفته بود خبرنگاران ایرانی از تاکتیک چیزی نمی دانند گفت: من نمی دانم رسانه ای که این اظهار نظر را منتشر کرده این حرف را از کجا آورده است. من همیشه رابطه خوبی با خبرنگاران ایرانی داشته ام اما چنین جمله ای نگفته ام.

هنکه شانس قهرمانی استقلال در لیگ برتر را زیاد دانست و گفت: ما با صدر جدول تنها یک امتیاز فاصله داریم و در هفته های باقیمانده مشخص خواهد شد که چه تیمی قهرمان می شود. اما اعتقاد دارم که استقلال با شرایط موجود شانس زیادی برای قهرمانی دارد.