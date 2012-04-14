به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوم تیم های کاله مازندران و کابل لیان بوشهر در مرحله حذفی مسابقات دسته یک باشگاههای کشور عصر جمعه در سالن ورزشی شهید سجودی بابل برگزار و طی آن تیم کاله موفق شد با اختلاف 31 امتیاز و با نتیجه 73 بر 42 میهمان جنوبی خود را با شکست بدرقه کرد.

دیدار نخست دو تیم که دوشنبه این هفته در بوشهر برگزار شد، با برتری 60 بر 52 تیم کابل لیان بوشهر برابر کاله مازندران به پایان رسیده بود.

تیم کاله در هر چهارکوارتر این مسابقه، برتری خود برابر حریف بوشهری را حفظ کرد و در پایان این دیدار با اختلاف 31 امتیاز با پیروزی زمین مسابقه را ترک کرد.

انگیزه بالایی که بازیکنان تیم کاله در این دیدار برای پیروزی و انتقام شکست بازی نخست برابر تیم سرسخت کابل لیان بوشهر را داشتند عاملی مضاعف برای برتری آنان در این دیدار خانگی شده بود.

حضور حدود 500 تماشاچی بابلی بر جذابیت های این مسابقه افزوده بود به طوری که تشویق های بی امان آنان ، سهم به سزایی دربرتری تیم کاله داشت.

بازی حساس و سوم دو تیم کاله مازندران و کابل لیان بوشهر در مرحله حذفی و یک هشتم نهایی مسابقات دسته یک باشگاه های کشور عصر یکشنبه در سالن ورزشی شهید سجودی بابل برگزار خواهد شد.

دو تیم درمرحله حذفی در سه مسابقه برابر هم قرار می گیرند و با توجه به معدل گل بالاتر تیم کاله مازندران در مجموع دو مسابقه، این تیم میزبان بازی سوم نیز شد.

شاگردان رضا نوری درتیم کاله مازندران در صورت حذف تیم بوشهری، با برنده دو تیم صنایع شاهرود ویا نفت امیدیه درمرحله یک چهارم نهایی مسابقه خواهد داد.

تیم کاله مازندران با صدرنشینی در گروه دوم مسابقات دسته یک باشگاههای کشور حریف تیم کابل لیان بوشهر تیم رده هشتمی گروه اول این مسابقات شد.

تیم کاله فصل گذشته مقام قهرمانی دسته یک کشور را کسب کرده و امیدوار به تکرار این عنوان در فصل جدید مسابقات است.