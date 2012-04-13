به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پس از شکست 3 بر صفر تیمش مقابل استقلال با بیان این مطلب افزود: هر دو تیم بازی تاکتیکی و عالی را به نمایش گذاشتند و شجاعانه بازی کردند. متاسفانه ما در نیمه اول سه گل را خیلی راحت دریافت کردیم که در نیمه دوم هر کاری کردیم نتوانستیم آنها را جبران کنیم.

وی همچنین به تیم استقلال از بابت این پیروزی تبریک گفت و افزود: در روزی که حداقل حق ما مساوی بود نتیجه را واگذار کردیم و امتیازاتی ارزشمند را از دست دادیم.

ویسی در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید "چرا بازیکنان شما به جای تور، تیر دروازه استقلال را به لرزه در می‌آوردند" گفت: نمی دانم چرا ما مدام به تیر می‌زدیم. گاهی وقت‌ها پیش می‌آید که یک تیم نمی‌تواند از فرصت‌های خود استفاده کند. فکر می‌کنم امروز ما باید تیر دروازه را جابجا می کردیم تا توپهایمان گل می‌شد.

سرمربی تیم صبای قم ضمن ابراز رضایت از عملکرد برخی از شاگردانش گفت: باید به تعددی از شاگردانم تبریک بگویم که امروز بازی شجاعانه‌ای را به نمایش گذاشتند و باعث شدند مردم از تماشای یک فوتبال زیبا لذت ببرند.

ویسی در ادامه یادآور شد: تیم ما در نیمه دوم بیشتر بازی‌ها عملکردی به مراتب بهتر از نیمه اول داشته است و 75 درصد از گل‌های ما در این نیمه به ثمر رسیده است. متاسفانه این بار فرصت‌های ما گل نشد در مقابل گلهایی را دریافت کردیم که گل شدنش خیلی سخت بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه تیمش تمرکز لازم را به ویژه در نیمه اول مقابل استقلال نداشته است، گفت: فوتبال همین است. یک روز خوب بازی می‌کنید و بازنده می‌شوید و روزی هم پیش می‌آید که بازیتان بد است اما پیروز می‌شوید.

"مهم این است که تماشاگران از دیدن یک بازی جذاب لذت بردند" ویسی با بیان این جمله تصریح کرد:‌شک نکنید تیم صبا در پایان لیگ سوم یا چهارم می‌شود که اگر این جایگاه را ارتقاء دهیم خیلی بهتر خواهد شد.