به گزارش خبرنگار مهر، ساخت این مجموعه گردشگری از سال 87 در زمینی به مساحت ۹۵ هکتار و با امضای قراردادی بین سازمان همیاری شهرداریهای گلستان و سرمایه گذاران عمانی با آورد سرمایه 200 میلیون دلار در ۳ فاز ساحلی، جنگلی و دریایی آغاز شد.

به رغم گذشت بیش از چهار سال از اجرای این طرح ملی، پیشرفت اجرای این طرح که تکمیل آن می تواند تحولی در بخش گردشگری منطقه ایجاد کند، در حد صفراست.

این طرح با زیربنای ۱۲۰ هزار مترمربع و اشتغالزایی ۴۰۰ نفر در حال اجرا بوده که علاوه بر استفاده از قابلیتهای فعلی، جذابیتهایی به شکل مصنوعی نیز برای بازدیدکنندگان ایجاد می کند.

برای این طرح، مجموعه بازار به شکل حلزون دریایی، تالار معلق در ارتفاع ۱۵متری و هتل مجموعه گردشگری بندرگز به شکل یک مکعب که در یکی از رئوس خود در زمین قرار گرفته، طراحی شده است.

ساخت یک کشتی اسپانیایی بی نظیر متعلق به قرن ۱۵ تا ۱۶ میلادی، یک فانوس دریایی به طول ۲۵ متر به عنوان سمبل حیات این شهر و استخرهای روباز از دیگر امکانات این مجموعه گردشگری است.

طراحی ویلاها و ساختمانهای تجاری از دیگر امکاناتی است که برای این مجموعه تعبیه شده و استخرهای سرپوشیده این مجموعه نیز از استانداردهای بالا برخوردار است که می تواند برای اردوهای ملی مورد استفاده تیم های ورزشی قرارگیرد.



معاون امور عمرانی استانداری گلستان به پروژه بزرگ ایرانی و عمانی بندرگز اشاره کرد و گفت: ممکن است پروژه های سرمایه گذاری زیادی را مصوب کنیم که احتمال دارد برخی شروع نشود و برخی دیگر نیز طولانی شوند.

عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همچنین برخی سرمایه گذاران احتمال دارد از نظر مالی به مشکل برخورند.

وی درباره پروژه بندرگز گفت: این پروژه ایرانی و عمانی مشکلاتی درباره اخذ مجوز محیط زیست داشته که این مسئله سال قبل رفع شده است.

دادبود گفت: به دلیل وقفه ای که ایجاد شده، سرمایه گذار نتوانسته مدیریت مالی روی پروژه انجام دهد و به همین دلیل نیز پروژه بعد از دریافت مجوز زیست محیطی مجدد آغاز نشد.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: ما به سرمایه گذار یک فرصتی را ابلاغ کردیم و اگر تا آن تاریخ مراجعه نکند، زمین طرح را پس خواهیم گرفت.

دادبود گفت: در صورت عدم مراجعه سرمایه گذار، کل طرح و پروژه به سرمایه گذاران دیگر که مایل به اجرای کار هستند، واگذار می شود.

دادبود گفت: به دلیل آنکه به سرمایه گذار عمانی مهلت داریم، اگر در موعد مقرر مراجعه نکند، طرح بازپس گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه اسکله بندرگز به مساحت 94 هکتار در سال 1373 با موافقت هیئت دولت، توسط سازمان بنادر و کشتیرانی به منظور ایجاد پایانه مسافری، تجاری و بندری در ساحل بندرگز، نسبت به احداث تاسیسات و بناهایی شامل ساختمان ترمینال مسافری، ساختمان اداری و رفاهی، ساختمان نگهبانی، تاسیسات برقی و مکانیکی، محوطه سازی، فنس کشی محوطه، پست برق و.. اقدام و در سال 1375 مجموعه اسکله بندرگز افتتاح در حد وضعیت فوق الذکر بدون فعالیت افتتاح شد.

بنا به اظهارات مسئولان بنادر و کشتیرانی وقت، به دلیل پایین بودن آبخور و عدم توجیه اقتصادی و نداشتن اعتبار و توجیه در لایروبی، بهره برداری و استفاده بهینه از این مجموعه مسکوت ماند.



در سال 1381 مجموعه اسکله بندرگز طی قراردادی به استانداری گلستان واگذار شد تا از طریق شهرداری و فرمانداری به عنوان استفاده از طرح سالم سازی دریا از آن بهره برداری نمایند که این امر هم به دلیل بالا بودن هزینه های آب و برق و استهلاک نگهبانی قابل توجیه نبود و مسئولان وقت کاربری آنرا با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی به توسعه گردشگری، رونق تجاری و جذب صنعت توریسم تغییر دادند.

استانداری گلستان در سال 83 طی قراردادی مجموعه اسکله بندرگز را جهت احیاء گردشگری به سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به مدت 18 سال بصورت استیجاری واگذار کرد تا سازمان همیاری بتواند با همکاری و مشارکت بخش خصوصی، نسبت به اجرای طرحهای ارائه شده در امر گردشگری در مجموعه اسکله اقدام نماید.

به همین دلیل مدیران وقت استانداری این مجموعه را از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان طی قراردادی به سازمان مناطق و گردشگری که بخش سرمایه گذاری خصوصی بوده به مدت 18 سال به صورت استیجاری واگذار اما به دلایل مختلف اجرای این طرح متوقف شد و به استناد موادی از قرارداد، ادامه فعالیت شرکت فوق منجر به اقاله فسخ قرارداد شد.



سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان در مردادماه 86، احیای مجموعه اسکله بندرگز را به عنوان یک منطقه جذب و توسعه صنعت توریسم و گردشگری در دستور کار قرارداد و مجموعه اسکله بندرگز را از سرمایه گذار قبلی تحویل و نسبت به رفع مشکلات اعم از ساماندهی قانونی غرفه داران (معارضین)، بدهیهای آب ، برق ، و... اقدام کرد.



در جلسه ستاد جذب سرمایه گذاران استانی که با حضور مسئولان مربوطه استانی و شهرستانی در مهرماه سال 86 برگزار شد، پیشنهاد شد که مجموعه اسکله بندرگز را جهت انجام مطالعات اولیه، توسط سازمان همیاری به سرمایه گذار ایران ـ عمان قرار گیرد که سازمان موافقت خود را اعلام و طی سه ماه سرمایه گذار عمانی نسبت به انجام مطالعه اولیه اقدام و کتباً جهت سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرد.

در سال 87 بعد از مذاکرات مستمر و اقدامات قانونی تفاهم نامه (mou) بین سازمان همیاری شهرداری های استان و نماینده شرکت ایران ـ عمان امضا و مقرر شد ظرف مدت سه ماه، سرمایه گذار نسبت به تهیه طرح اولیه، جانمایی، لکه گذاری، سایت پلان را تهیه به سازمان همیاری ارائه کند و سازمان هم طی این مدت هماهنگیهای لازم را جهت اجرای طرح، اخذ مجوزات لازم، افزایش مدت قرارداد اجاره بین سازمان همیاری و سازمان بنادر و دریانوردی از 20 سال به 50 سال و.. اقدامات لازم انجام نماید.

سرمایه گذار موظف به ثبت شرکت در ایران - گرگان به نام شرکت آرمان طبیعت گرگان با مشارکت 51 درصد سهامداران ایرانی و 49 درصد سهامداران خارجی عمانی اقدام و به ثبت رساند و نسبت به انتخاب مشاور ایرانی جهت تهیه طرح سایت پلان، لکه گذاری ، جانمایی و... اقدام کند.