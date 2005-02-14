عبدالجبار كاكايي : ادبيات عاشورايي ما به " تردد ذهن و زبان " مبتلاست / زمينه براي تحريف زدايي از فرهنگ عاشورا " توسط شاعران " فراهم است





اين شاعر و منتقد ادبيات ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان مطلب فوق ، افزود : ده ها متفكر در طول چند دهه ي اخير به روشنگري هايي درباره ي ايدئولوژي تشيع و فرهنگ فكري اسلام پرداخته اند و تحريفات در برخي از مقاتل را به صراحت ، تبيين كرده اند ، در كتاب هايي مانند " حماسه حسيني " استاد مطهري ، به گونه اي صريح به اين تحريفات اشاره شده است ، همه ي اين اتفاقات ، گوياي آن است كه بستر براي فعاليت فكري و ادبي نسل ما فراهم است و ادبيات ما بايد از اين موقعيت ارزشمند ، بهره بگيرد .





سيد عبدالجبار كاكايي ، در ادامه با اشاره به نقش انكارناپذير" ادبيات " آئيني در تحريف زدايي از فرهنگ عاشورايي ، تصريح كرد : يك جوان بيست ساله و تازه كار شاعر هم مي تواند به سهم و بضاعت ادبي و فكري خود ، از حيث نزديك شدن به واقعيات و دور شدن از تحريف ها ، بدعتي در مفاهيم عاشورا ايجاد كند ، اين فقط طبقه ي نخبگان نيستند كه مي توانند مبدع و نوآور باشند ، يك جوان بيست ساله ي شاعر هم كه دوست دارد در اين مفاهيم و موضوعات كار كند ، مي تواند درحد خود دست به بدعت بزند .









كاكايي : اين دغدغه عموما در شعرا هست كه در حوزه ي خواص ، مورد قبول واقع شوند .

رئيس خانه ي شعر سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري تهران ياد آور شد : اين كه آثار و اشعار ما در حوزه ي ادبيات عاشورايي و اهلبيتي ، تا چه اندازه مي تواند در جامعه ي امروز ، اثربخشي داشته باشد ، به حوزه هاي سلايق ، قريحه ها و طبع اقشار مختلف مردم ما برمي گردد ، چنانچه اين آثار با ذوق و خواسته ي مردم متناسب باشد ، در جامعه جا باز مي كند .سيد عبدالجبار كاكايي اظهار داشت : " عاشورا " موضوعي است كه تمام طبقات جامعه ي ما را باخود مرتبط مي كند ، لذا شعري كه توسط شاعر امروز خلق مي شود ، بايد از همين خصوصيات و ويژگي ها برخوردار باشد ، يعني هم به نوعي پاسخگوي ذوق عامه باشد و هم پاسخگوي ذوق و خواسته ي خواص جامعه . اين دغدغه عموما در شعرا هست كه در حوزه ي خواص ، مورد قبول واقع شوند ، كساني كه عنوان شاعر معاصر را يدك مي كشند ، دفتر شعر چاپ شده دارند و مي خواهند شعرشان ماندگار باشد ، خيلي روي پشتيباني خواص جامعه و قشر نخبگان و روشنفكران حساب باز مي كنند و همين موضوع سبب شده است كه ما در آثار ادبيات عاشورايي ، شاهد تردد ذهن و زبان باشيم و نوعي دوگانگي را نظاره گر باشيم ، يعني هم به سادگي و عامه گرايي سوق پيدا كنيم و هم پيچيده گو شويم .