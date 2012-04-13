به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از برتری 3 بر صفر تیمش مقابل صبای قم با بیان این مطلب افزود: بازیکنانم در نیمه اول فوق‌العاده بازی کردند. در این نیمه با وجود بارش باران و لغزنده بودن زمین خیلی تهاجمی و خوب بازی کردیم، سه گل زدیم و از چند فرصت گلزنی استفاده نکردیم.

وی بازی تهاجمی تیم صبای قم در نیمه دوم را طبیعی خواند و گفت: در شرایطی که بازیکنان تیم ما سعی داشتند آمادگی خود را برای دیدار مقابل الجزیره امارات حفظ کنند تیم صبا رو به جلو بازی کرد، چرا که برای تغییر نتیجه چاره‌ای جز این نداشت.

مظلومی عملکرد شاگردانش را تحسین کرد و گفت: تیم الجزیره را می‌توانیم در امارات شکست دهیم اصلا برای رسیدن به این مهم به امارات خواهیم رفت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص شانس صعود تیمش به مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: با وجود باخت مقابل الجزیره به هیچ عنوان ناامید نیستیم و امیدواریم در دو بازی پیش رو امتیازات لازم را کسب کرده و به مرحله دوم مسابقات صعود کنیم.

وی در ادامه افزود: اعتقاد دارم اگر الجزیره را در امارات شکست دهیم حتی می‌توانیم به عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه یابیم.

مظلومی همچنین ابراز امیدواری کرد تیمش در بازی برگشت مقابل الجزیره برخلاف دیدار رفت مقابل این تیم از فرصت‌های خود استفاده کند.

وی از آمادگی مجتبی جباری خبر داد و گفت: جباری را امروز به میدان فرستادیم تا شرایطش را مورد ارزیابی قرار دهیم خوشبختانه برای دیدار با الجزیره بازیکن مصدومی نداریم.

سرمربی تیم استقلال در پاسخ به این سئوال که "برای تمدید قرارداد با مسئولان باشگاه مذاکره‌ نکرده‌اید؟"، گفت: هنوز با مسئولان باشگاه در این خصوص مذاکره‌ای نکرده‌ام. ما چهار فینال در لیگ و سه دیدار تعیین کننده در لیگ قهرمانان آسیا پیش رو داریم که تمام تمرکزمان روی موفقیت در این دیدارهاست. انشاءالله پس از موفقیت در این دیدارها برای تمدید قرارداد مذاکره خواهم کرد.

وی از مشکلات مالی تیم استقلال یاد کرد و گفت:‌ هنوز مسئولان باشگاه به تعهدات خود در قبال بازیکنان عمل نکرده و بخش اعظمی از پیش قرارداد مربیان و بازیکنان استقلال باقی مانده است. مسئولان باشگاه به دنبال این هستند که مشکلات حل شود تا بازیکنان با روحیه مضاعف در دیدارهای پیش رو به میدان بروند. متاسفانه مشکلات زیاد است و آقای فتح الله زاده برای تاریخ سی‌ام این ماه چک‌های زیادی دارد!