به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قبادیان با اشاره به وقوع پدیده خشکسالی در اصفهان اظهار داشت: در چند سال اخیر با توجه به تغییر اقلیم و وقوع پدیده خشکسالی در استان اصفهان میزان ذخایر برف که یکی از منابع پایدار در سرشاخه‌های زاینده رود است به حداقل میزان در 40 سال گذشته رسیده است.

وی ادامه داد: تا اوایل سال زراعی آبی جاری این میزان به صفر رسیده و در این مقطع هیچ ذخیره برف در استان وجود نداشت و در سرشاخه‌های زاینده رود هم میزان ذخایر برفی به صفر رسیده بود و در حال حاضر نیز ذخیره قابل توجهی وجود ندارد.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در مورد میزان بارندگی‌ها در این چند سال اخیر تصریح کرد: در این چند سال گذشته میزان بارندگی‌‌ها به حداقل میزان ممکن رسیده به نحوی که در پایان سال زراعی گذشته میزان بارندگی‌ها بیش از 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیز 40 درصد نسبت به میانگین بلند مدت با کاهش مواجه بوده است.

وی در مورد بارندگی‌هایی که در پاییز و زمستان سال جاری به وقوع پیوست، اظهار داشت: در سال زراعی جدید علی‌رغم بارش‌های خوبی که در برخی از نقاط استان به ویژه در مرکز و شرق اصفهان روی داد اما همچنان مشکل کمبود ذخایر آبی در سرشاخه‌های زاینده رود و غرب استان وجود دارد و در حال حاضر میزان حجم سد زاینده رود به حداقل ممکن کاهش یافته است که این حجم نسبت به میانگین بلندمدت حدود 70 درصد کاهش را نشان می‌دهد و این حجم کاهش از زمان ایجاد سد زاینده‌رود تاکنون بی‌سابقه بوده است.

قبادیان میزان بارندگی در سال زراعی جدید در منطقه کوهرنگ را به عنوان یکی از مهمترین سرشاخه‌های زاینده‌رود حدود 792 میلی‌متر اعلام کرد و افزود: این حجم بارندگی در منطقه کوهرنگ 17 درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش یافته است.

وی در مورد میزان بارندگیهایی که در سال جاری به وقوع پیوست بیانگر افزایش حجم بارندگی‌ها بوده، اظهار داشت: میزان بارندگی‌ها در سال زراعی جدید نسبت به سال گذشته به ویژه در مناطق مرکزی و شرق اصفهان افزایش خوبی داشته اما در غرب اصفهان که سرشاخه زاینده رود و منابع آبی قرار دارد بارندگی‌ها محدود بوده که همین امر با توجه به وقوع خشکسالی‌های اخیر که افت سفره‌های آبهای زیرزمینی و کاهش ذخایر آبی را در برداشته همچنان مشکل کمبود آب در استان اصفهان مشهود است و باید در مصرف آب صرفه‌جویی کرد.

وی صرفه جویی در مصرف آب در همه بخش‌ها از جمله شرب را بسیار ضروری خواند و بیان داشت: تمام بهره‌برداران از رودخانه زاینده رود باید به صورت منطقی و بر اساس اختصاصها از این رودخانه برداشت کنند تا توزیع به صورت عادلانه‌تر صورت پذیرد .

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان میزان آب شرب مورد نیاز استان را به طور متوسط 13 تا 16 متر‌مکعب در ثانیه اعلام کرد و اظهار داشت: حدود 85 درصد این میزان از رودخانه زاینده رود و از طریق تصفیه‌خانه باباشیخعلی و در صورت لزوم چاه‌های فلمن تأمین می‌شود.

وی در ادامه افزود: این در حالی است که اداره کل هواشناسی پیش‌بینی کرد شرایط خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی همچنان در استان ادامه دارد که بر این اساس جبران تبعات خشکسالی در کوتاه مدت با توجه به میزان بارش‌های محدود به صورت مطلوب وجود ندارد.

قبادیان در همین راستا اضافه کرد: بدین ترتیب مردم باید در مصرف آب شرب صرفه‌جویی کنند زیرا در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع آبی اختصاص آب شرب از زاینده رود 10 الی 20 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: مردم باید به همین میزان در مصرف آب صرفه‌جویی کنند تا شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در صدد جیره‌بندی آب در سال 91 نشود.