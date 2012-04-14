ثبت 15 هزار معلول در بانک اطلاعاتی بهزیستی بوشهر

اکبر گرگوری‌مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان بوشهر حدود 600 معلول ویلچری داریم که تلاش خواهیم کرد با مناسب‌سازی مبلمان شهری، محیطی مناسب برای استفاده این افراد را ایجاد کنیم.

وی به بهره‌مندی 55 هزار نفر از خدمات مستمر و غیرمستمر بهزیستی در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: تلاش کرده‌ایم باکیفیت‌ترین خدمات را برای این عزیزان ارائه کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر از ثبت اطلاعات 15 هزار و 250 معلول در بانک اطلاعاتی بهزیستی بوشهر خبر داد و افزود: تعداد چهار هزار و 700 نفر از این افراد معلول جسمی و حرکتی هستند.

وی به تلاش این سازمان برای ارائه خدمات بیشتر به معلولان اشاره کرد و گفت: برای استفاده بهینه معلولان حرکتی از امکانات موجود در شهرهای استان، بسیاری از خیابان‌ها و محیط‌های اداری و اماکن تفریحی در شهرهای استان مناسب‌سازی می‌شوند تا معلولان بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

گرگوری‌مطلق از مناسب‌سازی دستگاه‌های خودپرداز، مناسب‌سازی ورودی بانک‌ها و ادارات و نهادها و مناسب‌سازی محیط‌های ورزشی و استادیوم‌ها برای استفاده معلولان به عنوان بخشی از اقدامات انجام شده در این راستا نام برد.

وی قانون جامع حمایت از معلولان را یک قانون ارزشمند دانست و اظهار داشت: باید از همه توان برای رفع مشکلات معلولان و سایر افراد تحت پوشش استفاده کنیم و باید از ظرفیت ممکن بهره ببریم.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر افزود: از شهرداران سراسر استان و مسئولان ادارات و نهادها انتظار داریم همکاری لازم را برای اجرای این طرح داشته باشند و در اجرای این طرح تعامل و همکاری داشته باشند.