به گزارش خبرنگار مهر، پدیده یا به تعریف دیگر معضل مهاجرت روستائیان به شهرها که ظرف چند دهه گذشته به شکل بی رویه ای در سراسر قاره آسیا و از جمله در کشور خودمان ایران و به ویژه در استان کرمانشاه ادامه دارد، بسیاری از جنبه های زندگی امروزی را در جوامع شهری و روستایی به طرز بی سابقه ای تحت تاثیر قرار داد است.

به طوریکه بر اثر رشد روز افزون این مهاجرت ها، بسیاری از هنجارهای تمدن شهری به اشکال مختلف تغییر یافته و باورهای سنتی جامعه روستایی ما را از بین برده است.

مسلما تغییر و تکوین سیستم اجتماعی طی چند دهه گذشته، نبود درآمد و امکانات ضروری زندگی در بسیاری از روستاهای کشورمان، انباشته شدن سرمایه و اشتغال در شهر ها، و...از عوامل عمده رشد و تشدید این مهاجرت هاست که باعث شده در مدت کمتراز سه، چهار دهه بیش از هزارها خانوار روستایی زادگاه خود را ترک کرده و با فرهنگ و آداب و رسوم روستایی و قبیله ای خود به شهرها مهاجرت کنند، ‌بدون اینکه تمرین شهر نشینی را کرده باشند و آن را دریابند با همان شیوه زندگی در روستا در شهرکهای اقماری حاشیه های شهر تجمع کرده و زندگی می کنند.

این پدیده که از یک سو باعث تخریب روستاها، ایجاد اختلال در امر کشاورزی و دامپروری کشور و ده ها مشکل و معضل دیگر در سطح روستاها شده است، از سوی دیگر پیامد های ناشی از آن گریبانگیر تمدن و زندگی شهرنشینان شده است.

تجمع میلیونها مهاجر روستایی در شهرکهای حاشیه شهرها، که چون قارچ ناگهان سر برآورده اند، عرصه را بر شهرنشینان تنگ و تنگتر کرده است و مشکلاتی چون ایجاد ناهمگونی و ازدیاد جمعیت شهری و در پی آن فقر و نداری و کمبود یا نبود بهداشت، آموزش، اشتغال، تغذیه، پوشاک و... به وجود آورده است تا جایی که حل بسیاری از این مشکلات که به دلیل هجوم و تشکیل ناگهانی و ... منتظره بودن در زندگی شهری شکل گرفته است، در برخی موارد در کوتاه مدت از عهده دولت نیز خارج است.

در این میان خود مهاجران روستایی نیز که با روحیه های صحرانشینی و انس و الفت با طبیعت پاک و بی شیله پیله بزرگ شده اند، حین گذران عمر در شهرها و در ارتباط با نحوه زندگی در شهر که به قول خود روستائیان "نان را با ترازو می فروشند"، دچار مشکلات روحی و رفتاری زیادی شده اند و سردرگم در میان هاله ای از باورهای روستایی و هنجارهای شهری زندگی سختی را می گذرانند، به طوریکه پس از گذشت سالها زندگی در شهر، مشکل می توانند باید و نباید های تمدن شهری را بر خود هموار کنند و آن را بپذیرند.

امروزه در شهرکهای حاشیه شهر کرمانشاه، هر روز می توان شاهد ورود خانوارهای روستایی بود که به سوی شهرها مهاجرت می کنند و یا دامدارانی را دید که که همه احشام خود را فروخته و با مقداری اسباب و اثاثیه جزئی زندگی روستایی که در واقع به هیچ وجه به کار زندگی شهری نمی آید و با در دست داشتن عصای چوپانی به حاشیه شهرها پناه آورده اند، در حالیکه خود نیز نمی دانند به چه مقصودی به شهر آمده اند و چه کار باید بکنند، زیرا نه شیوه زندگی شهری را می دانند و نه دیگر راه برگشتی به روستا برای خود باقی گذاشته اند.

براساس این گزارش، با یک بررسی کوتاه از وضعیت زندگی مهاجران روستایی در شهرها می توان به این نتیجه رسید که آنها سردرگم و انگشت حیرت به دهان در حاشیه شهرها سرگردان هستند و دست یاری دست اندر کارانی را می طلبند که با برنامه ای اصولی و حساب شده چاره ای به مشکلات هزارتوی آنها بیندیشند.

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گزارش: کیومرث امیری