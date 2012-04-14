سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تغییر در تقویم آموزشی دانشگاهها، گفت: زودتر شروع شدن نیمسال اول تحصیلی دانشگاهها در شهریورماه، برای تکمیل کاستی نیمسال دوم تحصیلی است، البته با این توجیه که کلاسهای درس تا پایان خردادماه به اتمام برسد.
وی ادامه داد: در صورتیکه بتوان سال تحصیلی را به جای اول مهرماه، نیمه یا دهه سوم شهریورماه آغاز کرد باعث میشود ترم دوم که معمولاً بعد از دهه فجر شروع میشود، پیش از این دهه آغاز شود.
وی افزود: چنین آغازی برای ترم دوم تحصیلی باعث می شود بهره بهتری از کلاسها تا پیش از پایان سال برد و از سوی دیگر کلاسها تا نیمه اول تیرماه به پایان برسد.
به گفته معاون آموزشی دانشگاه تهران، برخی دانشگاههای کوچکتر ترم تحصیلی را از هفته سوم شهریورماه آغاز کردند و این موضوع محل بحث در دانشگاه تهران هم است.
قمصری در این باره، گفت: تغییرات در دانشگاه تهران نمیتواند زیاد شدید باشد و اگر این موضوع نهایی شود شاید در سال تحصیلی جدید بتوان یک هفته از شهریور را برای شروع کلاسها استفاده کرد.
وی افزود: در صورتیکه تمام تمهیدات اندیشیده شود این بنا را داریم که کلاسهای درس دانشگاه تهران از سال تحصیلی جدید در هفته آخر شهریورماه شروع شود تا دو ترم تحصیلی به منظور عملی کردن برنامهریزیها طولانیتر شود.
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