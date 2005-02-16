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۲۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۴۳

مداحي : بايدها و نبايدها (5)

معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي : حفظ سبك اصيل و سنتي عزاداري هاي امام حسين (ع) امري ضروري است

معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي با يادآوري اين كه مداحي به شكل امروز در جامعه ما از سابقه طولاني برخوردار نيست ، به آسيب هاي فعلي مجالس عزاداري و شيوه عملي مداحان اشاره كرد و گفت : پرهيز از ادامه اين روند و حفظ و بازگشت به سبك اصيل و سنتي عزاداري هاي امام حسين (ع) امري ضروري است .

علي خادمي معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت : در گذشته مداحي به شكل امروز نبود ، در واقع مداحي به سبك حاضر در كشور ما از سابقه طولاني برخوردار نيست .

وي افزود : در گذشته كساني بودند كه به اصطلاح خودشان با پامنبري جلسه را گرم مي كردند اما رفته رفته ، عملكرد اين گروه مستقل شده و شكل امروزي را به خود گرفت .

خادمي با اشاره به ضرورت ساماندهي مداحان ، گفت : اگر بتوانيم شعرها و مديحه هاي مداحان را با مضامين و مفاهيم اصلي منطبق كنيم ، اين اقدام در سازندگي جامعه بسيار كارساز و مؤثر خواهد بود .

معاون سازمان تبليغات اسلامي سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي در ادامه به برخي آسيب هايي كه به مجالس عزاداري امام حسين (ع) و فعاليت مداحان وارد شده است ، گفت : به تازگي ديده مي شود كه مداحان از اشعار و حتي آهنگ هايي ناموزون استفاده مي كنند و برخي مواقع  از اين نيز فراتر رفته ، از سبك هاي پاپ براي اشعار و موسيقي هاي عزاداري استفاده مي شود .

وي با تأكيد بر ضرورت پرهيز از ادامه اين روند و بازگشت به سبك اصيل و سنتي عزاداري هاي امام حسين (ع) ، تصريح كرد : چنانچه در اسرع وقت و به شيوه اي مطلوب با اين شيوه ها مقابله نشود ، مشكلات بسياري به واسطه اين گونه مجالس  ايجاد مي شود كه جبران آنها به سادگي ممكن نخواهد بود .

خادمي با اشاره به اين كه برنامه ريزي و ايجاد سازوكارهاي اوليه به منظور كنترل و نظارت بر فعاليت مجالس عزاداري و عملكرد مداحان امري ضروري و اجتناب ناپذير است ، گفت : سازمان تبليغات اسلامي براي فعاليت در اين زمينه، كلاس هاي آموزشي متعددي را براي مداحان دارد و در تلاش هستيم تا جامعه مداحان را به شيوه اي صحيح و مقبول ، به ارتقاء علمي لازم رسانده و به شيوه فعاليت آنها شكلي مناسب دهيم .

وي با تأكيد بر اين كه بايد براي مداحان تشكلي واحد تشكيل و انسجام لازم ايجاد شود ، گفت : براي آن كه سازمان تبليغات اسلامي بتواند بر اعمال اين گروه نظارت داشته ،  راهكارها و شيوه هاي صحيح را به آنها يادآورشده و ضعف ها و اشكالات را متذكر شود ، مي بايست شرايط به نحوي مطلوب تغيير كرده ، مداحان ، ضمن اطلاع از مديريتي كه دارند ، از مسئوليت سنگين خود به خوبي مطلع بوده ، با حساسيت و دقت نظر لازم فعاليت كنند .

معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي با يادآوري اين كه در حال حاضر برخي مداحان به تملق گويي پرداخته و مطالب غير واقع را براي عموم بازگو مي كنند ، ضرورت توجه و نظارت به موارد مخرب مجالس عزاداري را يادآور شد .

خادمي تأكيد كرد : اگر هر چه سريعتر در راستاي رفع آسيب هاي موجود اقدام نكنيم ، خوراك ناسالم و نامطلوب در اختيار مخاطب قرار گرفته و تأثيرات مخرب اين تغذيه مسموم ، جبران ناپذير خواهد بود .

کد مطلب 157605

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