معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي : حفظ سبك اصيل و سنتي عزاداري هاي امام حسين (ع) امري ضروري است

علي خادمي معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت : در گذشته مداحي به شكل امروز نبود ، در واقع مداحي به سبك حاضر در كشور ما از سابقه طولاني برخوردار نيست .

وي افزود : در گذشته كساني بودند كه به اصطلاح خودشان با پامنبري جلسه را گرم مي كردند اما رفته رفته ، عملكرد اين گروه مستقل شده و شكل امروزي را به خود گرفت .

خادمي با اشاره به ضرورت ساماندهي مداحان ، گفت : اگر بتوانيم شعرها و مديحه هاي مداحان را با مضامين و مفاهيم اصلي منطبق كنيم ، اين اقدام در سازندگي جامعه بسيار كارساز و مؤثر خواهد بود .

معاون سازمان تبليغات اسلامي سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي در ادامه به برخي آسيب هايي كه به مجالس عزاداري امام حسين (ع) و فعاليت مداحان وارد شده است ، گفت : به تازگي ديده مي شود كه مداحان از اشعار و حتي آهنگ هايي ناموزون استفاده مي كنند و برخي مواقع از اين نيز فراتر رفته ، از سبك هاي پاپ براي اشعار و موسيقي هاي عزاداري استفاده مي شود .

وي با تأكيد بر ضرورت پرهيز از ادامه اين روند و بازگشت به سبك اصيل و سنتي عزاداري هاي امام حسين (ع) ، تصريح كرد : چنانچه در اسرع وقت و به شيوه اي مطلوب با اين شيوه ها مقابله نشود ، مشكلات بسياري به واسطه اين گونه مجالس ايجاد مي شود كه جبران آنها به سادگي ممكن نخواهد بود .

خادمي با اشاره به اين كه برنامه ريزي و ايجاد سازوكارهاي اوليه به منظور كنترل و نظارت بر فعاليت مجالس عزاداري و عملكرد مداحان امري ضروري و اجتناب ناپذير است ، گفت : سازمان تبليغات اسلامي براي فعاليت در اين زمينه، كلاس هاي آموزشي متعددي را براي مداحان دارد و در تلاش هستيم تا جامعه مداحان را به شيوه اي صحيح و مقبول ، به ارتقاء علمي لازم رسانده و به شيوه فعاليت آنها شكلي مناسب دهيم .

وي با تأكيد بر اين كه بايد براي مداحان تشكلي واحد تشكيل و انسجام لازم ايجاد شود ، گفت : براي آن كه سازمان تبليغات اسلامي بتواند بر اعمال اين گروه نظارت داشته ، راهكارها و شيوه هاي صحيح را به آنها يادآورشده و ضعف ها و اشكالات را متذكر شود ، مي بايست شرايط به نحوي مطلوب تغيير كرده ، مداحان ، ضمن اطلاع از مديريتي كه دارند ، از مسئوليت سنگين خود به خوبي مطلع بوده ، با حساسيت و دقت نظر لازم فعاليت كنند .

معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي با يادآوري اين كه در حال حاضر برخي مداحان به تملق گويي پرداخته و مطالب غير واقع را براي عموم بازگو مي كنند ، ضرورت توجه و نظارت به موارد مخرب مجالس عزاداري را يادآور شد .

خادمي تأكيد كرد : اگر هر چه سريعتر در راستاي رفع آسيب هاي موجود اقدام نكنيم ، خوراك ناسالم و نامطلوب در اختيار مخاطب قرار گرفته و تأثيرات مخرب اين تغذيه مسموم ، جبران ناپذير خواهد بود .