شکست غرب در تصویب قطعنامه ضدسوری/طرح روسیه در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشست دیروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر و به مدت هفت ساعت که مهمترین محور آن اعزام نیروهای بین المللی به سوریه بود بدون رسیدن به نتیجه ای خاص به کار خود پایان داد.

نشست دیروز پشت درهای بسته برگزار شد و اختلاف نظر مختلف آمریکا و کشورهای اروپایی با دیدگاه های روسیه موجب شد تا نشست چند ساعته آنها بدون رسیدن به نتیجه به پایان برسد.

پیش نویس قطعنامه دیروز که از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه، به عنوان اعضای اصلی و آلمان، پرتغال، کلمبیا و مراکش به عنوان اعضای غیر اصلی حمایت می شد حاوی این نکته اصلی بود که گروه بزرگی از تفنگداران سازمان ملل متحد به عنوان نیروهای حافظ صلح به سرعت در سوریه مستقر شوند.

بر همین اساس امروز شنبه نیز قرار است نشست دیگری با حضور 15 عضو شورای امنیت برگزار شود که محور اصلی آن گفتگو بر سر پیش نویس قطعنامه ای است که توسط روسیه آماده شده است.

بر اساس این گزارش، روسیه و کشورهای غربی در این مورد به نتیجه رسیده اند که گروه اول از نیروهای اعزامی به سوریه باید غیر مسلح باشند.

تا کنون مخالفت های روسیه و چین مانع تصویب قطعنامه های ضد سوری در شورای امنیت شده است. و "ویتالی چورکین" نماینده روسیه در سازمان ملل پس از پایان نشست دیروز به صراحت اعلام کرد که از نتایج مذاکرات راضی نیست.

آسوشیتدپرس نیز در گزارشی نوشت : امروز شنبه قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پیش نویس قطعنامه ای که شامل اعزام اولین گروه از ناظران سازمان ملل به سوریه برای نظارات بر آتش بس در این کشور است انجام شود.

در همین رابطه "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد که هم اکنون ریاست شورای امنیت را برعهده دارد اعلام کرده که شورای امنیت در ساعت 16 به وقت گرینویچ روز شنبه درباره پیش نویس قطعنامه جدید رای گیری خواهد کرد.

چورکین نیز در ارتباط با رای گیری امروز گفت : ما خواهان رای هستیم که نشان دهنده اتحاد و تاثیرگذار بودن شورای امنیت باشد.

شبکه خبری سی.بی اس نیز با پرداختن به این موضوع نوشت : "ابراهیم جعفری" نماینده سوریه در سازمان ملل درباره تصمیم شورای امنیت برای اعزام ناظر به سوریه گفت : پبش از اعزام ناظر به سوریه باید در ابتدا درباره موضوعات فنی آن توافق شده و درباره مسئولیت های آنها به توافق برسیم.

از سوی دیگر سخنگوی "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل نیز اعلام کرد : در حال حاضر 15 تا 20 ناظر سازمان ملل آماده اعزام به سوریه هستند و تعداد آنها به سرعت به 30 نفر افزایش می یابد.

در پیش نویس ارائه شده توسط روسیه پیش که شب گذشته نسخه ای از آن در اختیار آسوشیتدپرس قرار گرفته از هر دوطرف درگیری ها در سوریه خواسته شده که به سرعت تمام درگیری های میان خود را به پایان رسانده و از دولت سوریه نیز می خواهد که طرح "کوفی عنان" را به صورت مناسب اجرا کند.

هدف از طرح صلح کوفی عنان که از روز پنجشنبه به اجرا درآمده پایان دادن به مناقشات یک ساله سوریه است.