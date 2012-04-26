به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته سازمان صدا و سیما اتفاقات مختلفی را پشت سر گذاشت که در این گزارش آنها را مرور می‌کنیم.

- امید بنکدار و کیوان علیمحمدی کارگردانان "حیرانی" در نشست این مجموعه عنوان کردند، شرایط این کار به گونه‌ای بود که ما می‌توانستیم یک مجموعه تلویزیونی بسازیم که با علایق و سلایق ما نزدیک باشد و بتواند ساختارهای تازه‌ای را به تولیدات تلویزیون پیشنهاد کند.

آنها حمیدرضا پگاه را عجیب‌ترین انتخاب برای نقش پولاد خواندند و تأکید کردند: در واقع وی از نقش پولاد خیلی دور بود، ولی او خیلی تلاش کرد و به گونه‌ای با نقش مواجه شد که برای بسیاری از مخاطبان پذیرفتنی و دوست داشتنی است.

- رویا اسدی و مهشید تهرانی نویسندگان مجموعه "حیرانی" تاکید کردند انتخاب سبک خاص در روایت و کارگردانی این مجموعه گاه باعث بیشتر شدن جذابیت‌های تصویری شده و در مواردی قصه اصلی را کمرنگ کرده‌است.

- مهدی دهقان نیری، مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو تاکید کرد نقد و بررسی برنامه‌ها از کشورهای مختلف در نشست‌های جشنواره رادیو به ارتقای کار برنامه‌سازان کمک زیادی خواهد کرد.

- مصطفی رستگاری، نویسنده مجموعه تلویزیونی "راستش را بگو" که برای شبکه یک تهیه می‌شود، گفت: محتوای اصلی این مجموعه درباره این مسئله است که آیا می‌شود در جامعه معاصر امروز آرمان‌گرا بود؟ و در این راه چه مشکلاتی وجود دارد؟ به همین دلیل ما باید در این باره الگو و نمونه‌ای معرفی می‌کردیم که شهید چمران را انتخاب کردیم.

- علی بخشی‌زاده، مدیر شبکه دو اعلام کرد به زودی مجریان جدید را جذب خواهند کرد و با نهادهای درون و بیرون سازمان مرتبط با کودک و نوجوان تفاهمنامه بستند. او همچنین تاکید کرد از طنزپردازان مطرح همچون رامبد جوان و ... دعوت به عمل خواهد کرد.

- رئیس مرکز بسیج صدا و سیما اعلام کرد که این مرکز امسال 10 سریال می‌سازد.

- بالاخره بعد از گذراندن مشکلات فراوان سازندگان مجموعه تاریخی "کلاه پهلوی" برای تصویربرداری بخش‌های پایانی سریال عازم کشور فرانسه شدند. در این سفر سیدضیاء الدین دری کارگردان سریال، محمدرضا تختکشیان تهیه‌کننده، سیدعلی دانایی بازیگر نقش فرخ و نگین حسینی بازیگر حضور دارند.

- شبکه سه هم مجموعه ماه رمضان امسال‌ را با عنوان "خداحافظ بچه" به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی داود هاشمی کلید زد. این سریال روایتگر داستان زندگی مرتضی و لیلاست. آنها زوج خوشبختی هستند و در آرزوی تولد فرزند به سر می‌برند. اما وقوع حادثه‌ای زندگی آرام آنها را به هم می‌ریزد...

در این مجموعه تلویزیونی آتیلا پسیانی، مهراوه شریفی‌نیا، شهرام حقیقت دوست، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، مهدی صبایی، شهین تسلیمی، ایمان صفا، مائده طهماسبی و ... ایفای نقش می‌کند.

- اخیراً طرح تفکیک مجریان زن و مرد در گفتگوهای تلویزیونی از سوی معاونت سیما مشخص شده است. از این مسئله برخی تهیه‌کنندگان استقبال کردند و برخی دیگر مخالف این قضیه هستند. به هر حال این اختلاف نظر منجر به حل شدن مشکلی نشده است و این قانون برقرار است.

- حمیدرضا افتخاری، مدیر گروه جوان و ورزش رادیو جوان از آغاز پخش رادیو جوانه خبر داد و گفت: این شبکه برای اطلاع‌رسانی به علاقمندان برای شرکت در دومین جشنواره جوانه راه‌اندازی شده است.

- محمدحسین صوفی، معاون صدا هفته گذشته اعلام کرد امسال برنامه‌های متنوعی در قالب ساختارهای مختلف در راستای شعار سال که مقام معظم رهبری مشخص کردند از شبکه‌های مختلف رادیو پخش می‌شود.

- وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم هفتاد و دو سالگی رادیو که چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد از شخصیتی با عنوان "آقای اقتصاد" در برنامه‌های اوایل انقلاب صداوسیما یاد کرد که بعد از آن تاریخ شخصیت مشابه دیگری جای او را نگرفته است.

- همچنین در این مراسم رئیس اتاق بازرگانی از قرار دادن کارخانه‌دارها، برج‌سازان و تولیدگران اقتصادی در نقش‌های منفی سریال‌های تلویزیونی انتقاد و این امر را مخالف نگاه اقتصادی اسلام معرفی کرد.

- گیتی خامنه، مجری باسابقه سیما و کارگردان مستند تلویزیونی "آبی‌تر از آسمان" گفت: این مستند شرح و بسط ریشه‌های مشترک انسان و انسانیت با وجود تمام تفاوت‌های قومی، نژادی و یا حتی مذهبی را بیان می‌کند.

- مسعود جعفری‌جوزانی کارگردان صاحب‌نام سینما و تلویزیون برای ساخت مجموعه تلویزیونی "پوریای ولی"، آکادمی بازیگری راه‌اندازی می‌کند. این آکادمی به زودی تاسیس می‌شود.



در این روش انتخاب بازیگر‌ها در چهار فاز متفاوت و پس از تعیین مهلت مشخص - که جزییات آن هفته آینده اعلام می‌شود. برای ثبت نام اینترنتی و تکمیل فرم و ارائه آن از سوی علاقه‌مندان و دوستداران ایفای نقش در مجموعه تلویزیونی "پوریای ولی" صورت می‌پذیرد که با طی فاز آموزشی، انتخاب نهایی صورت می‌گیرد.

- مدیر اداره نغمات آیینی اعلام کرد که مشغول جمع‌آوری آواهای قدیمی هستند تا در میان نسل جوان به فراموشی سپرده نشود.

- مهدی فرجی، مدیر شبکه یک هفته گذشته از عکاس و مستندساز دفاع مقدس عیادت کرد. وی از مدتی پیش به دلیل عوارض بمب‌های شیمیایی در بیمارستان بقیه الله بستری شده بود.