به گزارش خبرنگار مهر، مؤلف در این نوشتار سعی کرده است نظریه ایمانگروی کرکگور را در سایه بحث از مبانی فلسفه وجودی او تحلیل نماید. در این راستا سعی شده در فصل اول، با بحث از نظریههای موجود در توجیه و معقولیت باور دینی جایگاه ایمانگروی بهعنوان نظریه رقیب، معلوم شود.
بر همین اساس در این فصل در مورد مباحثی همچون باور؛ باور دینی؛ معقولیت؛ معقولیت عملی (هدف ـ وسیله)؛ معقولیت منطقی؛ معقولیت وظیفهشناختی؛ معقولیت برونگرایانه باور دینی و ایمانگروی بحث شده است. در فصل دوم به تفصیل از ماهیت ایمان و نسبت آن با معقولیت نزد کرکگور، سخن رفته است.
مباحث مورد بحث در این فصل عبارتند از: زمینههای بحث از ایمان (ایمان و عهد جدید؛ معنا و ماهیت ایمان)؛ کرکگور و ایمانگروی که در مورد حیات شخصی کرکگور، عناصر ایمان، و ادله کرکگور بر ضد استدلال آفاقی در دین. در فصل سوم مبانی فلسفه وجودی کرکگور که در نظریهپردازی در باب ایمان از آنها سود برده طرح شده تا از این رهگذر به فهم عمیقتری از ایمانگروی او دست یافته شود.
مباحث مورد بحث این فصل به شرح زیر میباشد: تفکر وجودی؛ فلسفه وجودی و مفهوم «وجود»؛ مراحل حیات (دیالکتیک کرکگور)؛ شناخت وجودی؛ حقیقت؛ احساس ـ دلشوره؛ اراده گروی؛ و تاملی انتقادی در ایمانگروی کرکگور.
ایمان گروی به معنای تقدم ایمان بر فهم اگرچه سابقه طولانی در تاریخ الهیات دارد، بهعنوان یک نظریه مدون و سازماندهی شده، حاصل تأملات شخصی و فلسفی سورن کرکگور است. این دیدگاه امروزه در مباحثی که در حوزه نسبت میان عقل و دین طرح میشود، جایگاه مهمی دارد.
ایمانگروی در این مباحث به نوعی رویکرد رقیب برای دیگر رویکردها در مسئله عقل و دین بهشمار میآید. به این معنا که رویکردهایی همچون الهیات طبیعی، معقولیت مبتنی بر تجربه دینی، معرفتشناسی اصلاحشده و رویکردهای احتیاطآمیز، همگی بهنحوی سعی در نشان دادن نوعی معقولیت در خصوص باورهای دینی دارند.
این در حالی است که کرکگور نه تنها تلاش نمیکند هیچ نوع معقولیتی برای باورهای دینی به اثبات برساند بلکه به عکس میکوشد هر چه بیشتر نامعقول بودن این باورها را نشان دهد و آنرا بهعنوان یکی امر مطلوب در دینورزی معرفی میکند.
کتاب "کرکگور و ایمانگروی" نوشته خلیل پوستینی با مقدمه بیوک علیزاده به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 30000 ریال منتشر شد.
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