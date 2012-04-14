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۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۳۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

50 دستگاه کمباین کار برداشت گندم را در مهران انجام می دهند

50 دستگاه کمباین کار برداشت گندم را در مهران انجام می دهند

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مهران گفت: 50 دستگاه کمباین کار برداشت گندم را در مهران انجام می دهند.

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار برداشت گندم به دلیل گردم بودن شهرستان مهران زودتر از دیگر مناطق استان ایلام آغاز می شود.

وی بیان داشت: شهرستان مهران دارای هشت هزار و 500 هکتار زین آبی و پنج هزار هکتار زمین دیم است که در سالهای گذشته طرحهای متعددی در زمینه آبیاری تحت فشار در این شهرستان به بهره برداری رسیده است.

حیاتی تصریح کرد: برداشت و تولید گندم شهرستان امسال در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 25 درصد کاهش نشان می ده

این مسئول عنوان کرد: سهم شهرستان مهران از گندم خریداری شده در سال زراعی گذشته را 16 هزار و 300 تن عنوان کرد.

فرماندار مهران  گفت: امکانات لازم رای برداشت گندم کشاورزان در این شهرستان فراهم شده است به دلیل اینکه کار برداشت گندم در این شهرستان از دهم اردیبهشت ماه آغاز می شود.

وی یادآور شد: در فصل برداشت گندم 50 دستگاه کمباین کار  برداشت گندم را بر عهده دارند.

کد مطلب 1576080

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