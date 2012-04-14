به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیعقوب جعفری اظهار کرد: خطاهای پزشکی در همه گروهها و رسته های پزشکی اتفاق می افتد که البته پرستاران هم از این امر مستثنی نیستند و باید نظیر سایر گروههای پزشکی بیمه مسئولیت حرفه ای شوند.

وی ادامه داد: چنانچه خطای پزشکی رخ دهد مسئولیت جبران آن برعهده کسی است که خطا از آن سر زده است پس ضروری است همه کادر درمان خود را نسبت به مسئولیت بیمه کنند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه شمار فراوانی از پرستاران خود را در برابر مسئولیت حرفه ای بیمه کرده اند، گفت: البته تعداد افراد پرستار بیمه شده در شهرستانهای مختلف متفاوت است به نحوی که از حدود هزار پرستار گرگانی 400 نفر خود را بیمه مسئولیت حرفه ای کرده اند.

جعفری با بیان اینکه میزان پرداختی در قبال پوشش بیمه ای با توجه به میزان سطح پوشش متفاوت است، افزود: بیشترین خطاها در حرفه پرستاری خطاهای دارویی است که غالباً به علت خستگی کار، شیفت اضافه، فقدان بازآموزی مجدد و آموزشهای لازم رخ می دهد.