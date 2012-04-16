جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی تیم فجرسپاسی برابر ملوان تصریح کرد: ملوان تیم خوبی است که حتی چند موقعیت خوب گلزنی هم برابر ما به دست آورد اما بازیکنان ما هرچه از زمان مسابقه گذاشت بیشتر بر بازی مسلط شدند. خوشبختانه توانستیم با دو گل ملوان را شکست بدهیم اما هنوز فجر در جدول حاشیه امنیت ندارد.

وی با اشاره به روند صعودی فجر در کسب نتایج خوب یادآور شد: این روند بعد از بازی با سایپا سرعت گرفت. آن بازی یک استثنا بود و در آن گل‌های زیادی خوردیم اما بعد از آن بازیکنان حقانیت خودشان را ثابت کردند. من از شرایط تیم راضی هستم. از وقتی که یاوری به فجر آمده زحمات زیادی کشیده است و نقش غیرقابل انکاری در موفقیت تیم داشته است.

مدیرعامل فجرسپاسی در پاسخ به این سئوال که "آیا بهتر نبود یاوری را زودتر انتخاب می‌کردید؟"، تاکید کرد: علی اصغر کلانتری زحمات زیادی برای تیم کشید اما ما هم فرصت زیادی به او دادیم که دیگر نمی‌شد بیشتر از آن حمایتش کنیم. خوشبختانه یاوری با تجربیاتی که داشت هم از نظر فنی و هم از نظر نظم تیمی تغییرات خوبی به وجود آورد.

جعفری در خصوص وضعیت این تیم برای فصل آینده و ادامه همکاری با محمود یاوری افزود: ما از نظر پشتیبانی مالی مشکل داریم و به همین خاطر نمی‌توانیم از الان برای فصل بعد تصمیم بگیریم و با مربی یا بازیکنان مذاکره کنیم. به هر حال من از سرمربی تیم راضی‌ام و اگر فصل آینده هم باشم باید از یاوری استفاده و حمایت شود.

وی آخرین پول دریافتی تیم را مربوط به هفته‌ها قبل دانست و تاکید کرد: مشکلات مالی ما از تمام باشگاه‌ها بیشتر است. هفته دوازدهم بود که سپاه پاسداران مبلغ 500 میلیون تومان به تیم ما کمک کرد و از آن به بعد دیگر پولی به ما نداده‌اند. من و همکارانم تمام تلاش‌مان را به کار برده‌ایم تا برای بازیکنان مشکل مالی ایجاد نشود و آنها با تمرکز کار خودشان را انجام دهند.

مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی همچنین به مشکلات جذب سرباز و تبعیض آن خاطرنشان کرد: فجر تنها تیمی است که اصالتا نظامی است. بعد از ما هم تیم ملوان است اما کمترین بازیکنان سرباز را به این دو تیم داده‌اند، در حالی که اکثر بازیکنان سرباز راهی تراکتورسازی شده‌اند. این یک تبعیض آشکار است و ما هم چند بار به آن اعتراض کرده‌ایم. مسئولان قول داده‌اند این بی عدالتی برای فصل بعد برطرف شود. اگر این مسئله حل نشود شخصا به ستاد کل نیروهای مسلح می‌روم تا فریاد ما را بشوند.

جعفری تصریح کرد: تراکتورسازی این فصل سهمیه بازیکنان سربازش پر شد و دیگر نمی‌تواند برای فصل بعد سرباز بگیرد. این بازیکنان باید برای لیگ بعد بین ما و ملوان تقسیم شوند. اگر بنا باشد باز هم بی عدالتی تکرار شود این مسئله را با ستاد کل در میان می‌گذارم تا نسبت به حل آن اقدام کنند.

تیم فوتبال فجر سپاسی روز گذشته و در چارچوب هفته سی‌ام لیگ برتر موفق شد با نتیجه 2 بر صفر ملوان بندرانزلی را شکست بدهد.