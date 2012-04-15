محمود نواب، مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه یک در ارتباط با برنامه شبکه یک با توجه به شعار امسال به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که اهتمام به تقویت "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" باید در جامعه به صورت یک فرهنگ درآید و در فرهنگ عمومی کشور جایی شایسته باز کند که در فهرست کاری رسانه ملی قرار دارد.

وی ادامه داد: صدا و سیما که رسانه ملی است وظیفه‌ای سنگین‌تر از همه بر عهده دارد و موظف است با برنامه‌ریزی همه جانبه و تولید برنامه‌های عمیق و جذاب حق شعار تولید ملی را ادا کند و برای تامین این مقصود برنامه‌ریزی کند. در همین راستا شبکه یک سیما در سال 91 برنامه‌هایی را در حوزه اقتصاد با رویکردی نو تدارک دیده است که می‌توان به برنامه زنده "حرف حساب"و "حرف شما " با محوریت ایجاد کار آفرینی و اشتغال‌زایی و تببین مفهوم کار و تولید ملی هر روز از شبکه یک پخش می‌شود، اشاره کرد.

مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه یک اشاره کرد: همچنین برنامه اقتصادی "ثریا" با رویکردی چالشی و امید‌آفرین در تلاش است تا مسایل اصلی کشور در حوزه علم و فناوری را بررسی کند. بینندگان برنامه در هر قسمت با مسائل حوزه‌ای از حوزه‌های علم و فناوری آشنا می‌شوند و کارشناسان برنامه همراه با مهمانان به واکاوی ریشه‌های مسائل می‌پردازند.

نواب ادامه داد: مخاطب این برنامه تمام مردم ایران و به خصوص دانشجویان و اساتید خواهند بود. همچنین "داستان تولید" با بررسی مشکلات و موانع سر راه تولید کنندگان با محتوای متناسب با شعار سال در قالب یک برنامه ترکیبی با ساختار روایی در کلیه حوزه‌های اقتصادی به استخراج مشکلات آنها می‌پردازد و تا جایی که امکان دارد راه‌حل‌هایی را ارائه می‌دهد.

وی اشاره کرد: برنامه زنده شبانگاهی با عنوان گزارش بازار به مسائل اقتصاد ایران در بازار با حضور روسای صنوف و بزرگان تجار و بازار در خصوص چگونگی معاملات بزرگ و تحولات آن، روند قیمت‌ها، عرضه و تولید کالا و پیش‌بینی تحولات اقتصادی در آینده بحث و گفتگو می‌کند که در خصوص تبیین شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی یک دیگز از برنامه‌های در حال تولید این شبکه است.