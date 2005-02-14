دولت بايد از حكم صادره در خصوص پرونده بيماران هموفيلي تمكين كند

علي صابري درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: از زمان ابلاغ حكم خواندگان به مدت يك ماه فرصت دارند تا نسبت به حكم صادره اعتراض خود را اعلام كنند.

وي تصريح كرد: با توجه به زمان ابلاغ حكم تا كنون 10 روز از مهلت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت و درمان براي اعلام اعتراض خود به حكم صادره گذشته و هنوز هيچ نامه اي در اين خصوص به دادگاه داده نشده است.

وكيل بيماران هموفيلي در خصوص 400 پرونده جديد اين بيماران نيز خاطر نشان كرد: 20 پرونده در حال رسيدگي است و اوليه جلسه رسيدگي به آن در 26 دي ماه سال جاري برگزار شد.

صابري گفت: در حال حاضر 80 پرونده ديگر نيز به دادگاه فرستاده شده و قاضي مسئول رسيدگي به اين پرونده ها رسيدگي همه آن ها را در يك روز نپذيرفته و قرار است از روز 12 اسفند ماه هر روز 5 پرونده مورد بررسي قرار گيرند.

وي افزود: روند رسيدگي به پرونده هاي جديد روند خوبي است و ما اميدواريم اين روند همچنان ادامه داشته باشد، شايد يكي از دلايلي كه قاضي پرونده نپذيرفته در يك روز به همه پرونده ها رسيدگي كند اين است كه مي خواهند هر دسته از پرونده ها را به نتيجه برسانند و وارد يك سري جديد شوند به اين صورت روند كار نيز سرعت بيشتري خواهد گرفت.