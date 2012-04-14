به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی چراغی اظهار کرد: برای پرستاری RN می توان آزمون جامع پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی را تعریف کرد تا پس از آن پرستاران بتوانند با مراجعه به دفتر پرستاری پروانه کار دریافت کنند.

وی افزود: بدین ترتیب همه اطلاعات پرستاران در بانک اطلاعات دفتر پرستاری وزارت بهداشت ثبت می و به راحتی رصد می شوند و در این بانک شمار پرستاران، آخرین مدرک تحصیلی آنها، برنامه های دوره ای آموزش مداوم مصوب وزارت بهداشت همگی به ریز مشخص شده و بر اساس آن می توان برنامه ریزی کرد.

چراغی گفت: چنانچه پرستاری نتواست حدنصاب نمره را کسب کند متعاقب آن پروانه کارش نیز صادر یا تمدید نمی شود و بر این اساس می توان عضویت اجباری همه پرستاران در سازمان نظام پرستاری را نیز عملی کرد.

رئیس دانشکده پرستاری مامایی تهران افزود: اطلاعات پرستارانی که خرید خدمت شده و با بازخرید از سیستم خارج شده اند نیز به ریز در این بانک اطلاعاتی آنالیز و تحلیل می شود.

چراغی با بیان اینکه هنوز آمار و اطلاعات دقیقی از شمار پرستاران در بخش خصوصی، دولتی، تامین اجتماعی نداریم، گفت: هم اکنون همه آمارها و نسبت پرستاران به تخت بر اساس حدس و گمان عنوان می شود.

وی RN را موفقیتی در راستای حرفه ای شدن پرستاری برشمرد و یادآور شد: برنامه RN برنامه مصوب سال 90 وزارت بهداشت در راستای تایید صلاحیت حرفه ای و کسب نمره برای تمدید پروانه کار است.