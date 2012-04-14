اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ کاراته نوجوانان و جوانان آذربایجان غربی با معرفی نفرات و تیم های برتر در ارومیه به کار خود پایان داد.

در این مسابقات که طی چهارهفته برگزار شد در بخش جوانان پنج تیم در قالب 25 ورزشکار از شهرستانهای ماکو، میاندوآب، نقده، تکاب، ارومیه و خوی به مصاف هم رفتند که در پایان تیم ارومیه الف اول شد و تیم های ارومیه ب و میاندوآب به ترتیب مقام های دوم تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش نوجوانان این مسابقات نیز که با حضور 75 ورزشکار در پنج وزن برگزار شد، میثم غیاثی، وحید صادقی، پیمان محمدی، یاشار قاسمی و افشین بی کس توانستند مقام های نخست هر وزن را به خود اختصاص دهند.

تیم برتر جوانان و پنج نفر اول هر وزن در بخش نوجوانان این مسابقات به ترنمنت بین المللی ترکیه اعزام می شوند.

پایان مسابقات فوتسال گرامیداشت هفته سلامت در میاندوآب

مسابقات فوتسال گرامیداشت هفته سلامت در میاندوآب به پایان رسید، این مسابقات بصورت دوره ای و با شرکت 12 تیم در سالن ورزشی شهید باهنر این شهرستان به مدت پنج روز برگزار شد که در پایان در رده سنی جوانان تیم زرینه رود و در رده سنی نوجوانان تیم ولایت به مقام های نخست دست یافتند.

پیگیری مرحله دوم مسابقات لیگ منطقه ای فوتسال کشور در خوی

مرحله دوم مسابقات لیگ منطقه ای فوتسال کشور در خوی در حال برگزاری بوده و در روز دوم این مسابقات ، تیم فوتسال شهرداری رشت با نتیجه 4 بر 2 تیم اروم آلیاژ ارومیه را شکست داد و تیم مشهد هم با نتیجه 3 بر 2 بر تیم شهید فرجی قزوین غلبه کرد.

تیم پرسپولیس اندیمشک هم 5 بر 2 تیم حمزه شیراز را شکست داد و تیم فوتسال آرتین پویان اصفهان با نتیجه 3 بر یک تیم شمس خوی را مغلوب کرد، این مسابقات با شرکت 8 تیم از 7 استان کشور در سالن 2 هزار نفری شهید چمران خوی آغاز شده و عصر امروز به پایان می رسد.