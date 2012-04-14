به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد با اشاره به وجود معتادان پر خطر خیابانی در سطح شهرهای استان، از آن بعنوان یک معضل اجتماعی که چهره شهر را نا زیبا کرده است یاد کرد و اظهار داشت: منشا بسیاری از بیماری های واگیردار و خطرناک و نا امنی های اجتماعی و اخلاقی، معتادان خیابانی هستند که برای برخورد با این معضل اجتماعی ، سه اردوگاه در زاهدان در حال راه اندازی است.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان گفت: در این اردوگاه ها پس از انجام معاینات اولیه، درمان و معالجه افراد معتاد شروع خواهد شد و پس از طی مدت مشخص درمان به آنان حرفه آموخته می شود تا شرایط بازگشت به اجتماع را بدست آورند.

وی افزود: همه دستگاه های متولی باید به صورت جدی برای جمع آوری و اقدامات تامینی و تربیتی معتادان پرخطر خیابانی تلاش کنند.