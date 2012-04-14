به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان آخرین دور مذاکرات محمد رضا مرشدزاده مدیر کل مشترک المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه در مسکو، وی با خانم نائیلا چرنیکووا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه در محل وزارت توسعه اقتصادی روسیه ملاقات کرد.

در این دیدار مرشد زاده با اشاره به ظرفیت های اقتصادی گسترده ایران و روسیه برای گسترش همکاری های دو کشور ، سطح مبادلات اقتصادی فعلی را راضی کننده ندانست لیکن اراده مقامات دو کشور برای بسط و توسعه دامنه این همکاری ها را امیدوارکننده خواند.

چرنیکووا نیز ضمن اشاره به آخرین وضعیت همکاری ها دو کشور در زمینه های بانکی ، انرژی و حمل و نقل، اظهار داشت ، تمامی وزارت خانه های روسیه برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران جدیت داشته و بصورت منظم گزارش پیشرفت کار را به وزارت توسعه اقتصادی منعکس میکنند.

همچنین در این دیدار طرفین آخرین وضعیت اجرای مفاد مندرج در نهمین سند کمیسیون مشترک را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

