به گزارش خبرنگار مهر، طالب غریب پور صبح شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه سلامت که در پارک جنلگی بندرعباس برگزار شده، بیان داشت: جوش شیرین عامل اصلی بیات شدن نانهاست که اغلب نانوایان از آن استفاده می کنند.

غریب پور بیان داشت: جوش شیرین با فرمول شیمیاییNaHso3 یک افزودنی شیمیایی است که در فرمولاسیون ساخت فراورده های شیمیایی از قبیل پاک کننده ها‘ پودر پخت و صنایع آبکاری فلزات در مقادیر مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: سالهاست که این افزودنی شیمیایی بسیار مورد توجه نانوایان قرار گرفته و برخی از آنان به دلیل عدم آگاهی جوش شیرین را جایگزین خمیر مایه کرده اند.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت بندرعباس در مورد مضرات جوش شیرین اظهار کرد: اثرات سوء جوش شیرین بر کیفیت نان و اثرات سوء جوش شیرین بر بهداشت و سلامت مصرف کنندگان از مضرات مصرف این ماده است.

غریب پور در مورد مصرف جوش شیرین در نانها عنوان کرد: استفاده از این ماده سبب اتلاف هزینه و تحدید فرآیند تخمیر است و همچنین این ماده باعث تیرگی مغز نان شده و نان بوی نا مطبوعی به خود می گیرد.

وی افزود: جوش شیرین باقیمانده در نان در موقع مصرف مزه و بوی نا مطبوعی می دهد که به نام نیش سودا شناخته می‌ شود و همچنین مصرف جوش شیرین از آن رو که سبب رسیدن سریع و کاذب خمیر و تولید خمیر نارس در نهایت موجب سریع بیات شدن نان و منجر به دور ریز هر چه بیشتر نان می شود.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت بندرعباس اظهار کرد: PH معده در حدود 3-4 بوده و این عدد بیانگر غلظت اسید کلریدریک مترشحه توسط سلولهای جداره معده می باشد و ماده قلیایی جوش شیرین این تعادل را بر هم میزند.

غریب پور ادامه داد: جوش شیرین در مواد غذایی سبب اختلال در جذب کلسیم و فسفر شده که باعث نرمی و پوکی استخوانها و افزایش فساد دندانها می شود و همچنین سبب مانع از احیای آهن سه ظرفیتی و تشکیل آهن دو ظرفیتی شده و این اختلال به مرور زمان موجب کاهش مقدار هموگلوبین و کم خونی و کاهش مقدار آهن خون می شود.

وی تاکید کرد: جوش شیرین با ایجاد تغییرات در دستگاه گوارش سبب افزایش جذب فلزات سنگین نظیر کادمیوم، سرب و جیوه شده که باعث کم خونی ناشی از مسمومیت، تنگی نفس و عوارض کلیوی می شود.