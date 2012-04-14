  1. جامعه
۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

صدر تاکید کرد؛

چاره اندیشی برای رفع مشکلات آزمایشگاههای تشخیص طبی

چاره اندیشی برای رفع مشکلات آزمایشگاههای تشخیص طبی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، بر چاره اندیشی برای رفع مشکلات آزمایشگاههای تشخیص طبی که نقش ویژه ای در نظام سلامت کشور دارند، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدشهاب الدین صدر در پیامی به مناسبت 30 فروردین سالروز آزمایشگاهیان که مقارن با میلاد حکیم سید اسماعیل جرجانی است، گفت: آزمایشگاههای تشخیص طبی بعنوان یکی از ارکان مهم تشخیص بیماریها در مراقبت، کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر نقش مهمی دارند و با توسعه ایی که در زمان حال در سطح جهانی در این زمینه رخ داده است هر روز جایگاه آن در بالین بیمار و در معیت متخصصین و پزشکان بیشتر روشن می گردد.

وی افزود: گسترش روزافزون شبکه آزمایشگاهی در جهان و پیشرفت تکنولوژی در همه زمینه های علمی آزمایشگاهی نیز موید همین امر است و به عقیده کمیته مشاوران سازمان جهانی بهداشت بررسیهای اپیدمیولوژیک و بهداشتی بدون آزمایشگاه امری است غیرممکن.

صدر گفت: بزرگداشت این روز فرصت مناسبی است تا ضمن آشنایی بیشتر با شخصیت این دانشمند بزرگ ایرانی در مورد نقش وی در توسعه و گسترش علوم مختلف بویژه علوم پزشکی و تاثیر آن در اعتلای میهن اسلامی بررسی و تحقیق و نتایج پژوهشهای انجام شده ارائه گردد.
 
وی ادامه داد: همچنین در این روز مناسب است تا همکاران عزیز با توجه به اهمیت و نقش ویژه آزمایشگاههای تشخیص طبی در نظام سلامت ملی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی ضمن بحث و تبادل نظر در مورد مسائل و مشکلات مبتلا به همکاران عزیز در سراسر کشور به چاره اندیشی برای رفع مشکلات و ارائه پیشنهادات کارشناسی و علمی همت گمارند.
 
صدر گفت: دقت ، سرعت و رعایت امانت در کنار بکارگیری روشهای علمی و تکنیکی بر اساس آخرین دستاوردهای روز دنیا و استاندارد سازی ویژگیهای بسیار مهمی است که تا به امروز مسیر پیشرفت و اعتلای این حرفه را در کشور عزیزمان هموار نموده است و اهتمام بیشتر این در راستا می تواند موجب جهش و ارتقاء جایگاه همکاران زحمتکش و فرهیخته مان گردد.
کد مطلب 1576169

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