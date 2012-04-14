مراسم تشییع قمر آریان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر زنده یاد قمر آریان، نویسنده، مترجم و قرآن پژوه فقید کشورمان و همسر زنده یاد عبدالحسین زرین‌کوب، صبح امروز شنبه از مقابل منزل آن مرحوم برگزار شد.

با این که جمعیت زیادی برای تشییع پیکر زنده یاد قمر آریان مقابل آپارتمان‌های بهجت آباد نیامده بود، در میان آنها افراد صاحب‌نامی از جمله محمدرضا شفیعی کدکنی، سیدمحمد کاظم بجنوردی، ایرج پارسی‌نژاد، احمد مسجدجامعی، حجت‌ا‌لاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی حضور داشتند.

از دیگر چهره‌هایی که به این مراسم آمده بودند، می‌توان به احسان نراقی، سیدصادق اشکوری، ژاله آموزگار، عنایت مجیدی، علی دهباشی، علی اصغر علمی، توفیق سبحانی، سیدعلی آل داوود، غلامحسین سالمی، ویکتوریا دانشور (خواهر سیمین دانشور)، روزبه زرین‌کوب (فرزند مرحوم حمید زرین‌کوب و برادر زنده یاد عبدالحسین زرین کوب) و عظیم زرین کوب (برادر زنده‌یاد عبدالحسین زرین کوب) و سهیل محمودی اشاره کرد.

قرار است تا لحظاتی دیگر پیکر زنده‌یاد قمر آریان به بهشت زهرا (س) منتقل شود تا در کنار همسر فقیدش عبدالحسین زرین کوب و در قبر دو طبقه‌ای که به همین منظور در قطعه هنرمندان ساخته شده، به خاک سپرده شود.