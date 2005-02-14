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۲۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۵۳

جايزه انجمن فيلمبرداران آمريكا به فيلم نامزدي طولاني مدت رسيد

" برونو دلبونل "، فيلمبردارفيلم فرانسوي " نامزدي طولاني مدت" موفق به دريافت جايزه بهترين فيلمبرداري ازسوي انجمن فيلمبرداران آمريكا شد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين فيلمبرداردرشرايطي موفق به دريافت چنين جايزه اي شد كه آثارآمريكايي چون "ري " و" خلبان " را درپيش روداشت وناگزيربه رقابت با اين فيلمها بود.اين درام عاطفي كه رويدادهاي جنگ جهاني اول را درمحوريت دارد، ازحضور" آردي تاتو" درنقش اصلي سود مي جويد .
فيلم " نامزدي طولاني مدت " به كارگرداني " ژان پير ژونت " كه براي كسب تنديس اسكارنيزبه رقابت مي پردازد موفق شد رقبايي چون " مصايب مسيح " و" وثيقه " را نيزازدوررقابتها خارج كند.
اين اثربراي كسب تنديس اسكاربايد برفيلمهايي چون " خلبان "،" خانه خنجرهاي پران "،" مصائب مسيح " و" شبح اوپرا" كاميابي يابد. مراسم اسكاردرروز 27 فوريه ( 9 اسفند ) برگزارمي شود.

کد مطلب 157622

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