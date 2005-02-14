جايزه انجمن فيلمبرداران آمريكا به فيلم نامزدي طولاني مدت رسيد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين فيلمبرداردرشرايطي موفق به دريافت چنين جايزه اي شد كه آثارآمريكايي چون "ري " و" خلبان " را درپيش روداشت وناگزيربه رقابت با اين فيلمها بود.اين درام عاطفي كه رويدادهاي جنگ جهاني اول را درمحوريت دارد، ازحضور" آردي تاتو" درنقش اصلي سود مي جويد .

فيلم " نامزدي طولاني مدت " به كارگرداني " ژان پير ژونت " كه براي كسب تنديس اسكارنيزبه رقابت مي پردازد موفق شد رقبايي چون " مصايب مسيح " و" وثيقه " را نيزازدوررقابتها خارج كند.

اين اثربراي كسب تنديس اسكاربايد برفيلمهايي چون " خلبان "،" خانه خنجرهاي پران "،" مصائب مسيح " و" شبح اوپرا" كاميابي يابد. مراسم اسكاردرروز 27 فوريه ( 9 اسفند ) برگزارمي شود.