نتایج روز پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج روز پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران مشخص شد.

با پایان مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان نفرات اول تا سوم شش وزن دوم این مسابقات انتخابی مشخص شدند.

طبق جدول نتایج این مسابقات مازندران با کسب سه مقام اولی، سه دومی و پنج سومی، کرمانشاه با کسب یک مقام اولی و یک سومی، گیلان با کسب یک مقام اولی، تهران با کسب دو مقام دومی و سه سومی، خراسان رضوی با کسب یک مقام دومی و یک سومی و خوزستان و کردستان هرکدام با کسب یک مقام سومی رتبه های اول تا سوم، شش وزن دوم این مسابقات را از آن خود کردند.

مسابقات کشتی با چوخه گود گرماب بزرگ برگزار شد

مسابقات کشتی با چوخه گود گرماب بزرگ در شهرستان فیروزه با حضور 180 کشتی گیر از 5 استان برگزار شد.

این کشتی گیران در قالب 25 تیم از استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، سمنان و گلستان حضور پیدا کرده بودند که در 4 وزن 65، 75، 85 و 85+ کیلوگرم به رقابت پرداختند.

سطح مسابقات کشتی آزاد انتخابی تیم ملی نوجوانان قابل قبول است

سرمربی تیم نوجوانان و نونهالان استان مازندران سطح مسابقات کشتی آزاد انتخابی تیم ملی نوجوانان را قابل قبول دانست.

نادر ناظری گفت: خوشبختانه همه سرمایه های کشتی ایران در دو رده سنی نوجوانان و نونهالان در این مسابقات حضور دارند و تیم های مازندران، تهران و خراسان رضوی با بیشترین تعداد کشتی گیر از بخت بالاتری در این مسابقات بهره می برند.

امیدواریم که در 6 وزن دوم بهتر حاضر شویم

سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان و نونهالان استان تهران اظهار امیدواری کرد: تیم تهران در روز دوم مسابقات در شش وزن دوم، نتایج قابل توجهی را از آن خود کند.

حسین معاونیان گفت: سطح کیفی کشتی‌گیران در این مسابقات نسبت به سال قبل بالاتر است و امید می رود در مسابقات آسیایی تیم ملی ایران در سکوی اول قرار گیرد.

سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان و نونهالان تهران تیم های مطرح حاضر در این دوره از مسابقات را مازندران، خراسان رضوی، تهران و تیم تازه مدعی گیلان دانست و گفت: بعضی تیم ها با ستاره‌هایشان در این مسابقات حاضر شده اند.