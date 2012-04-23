سینما؛ نماد سنجش فرهنگ یک جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، روزگاری برای گذران اوقات فراغت همراه خانواده به مکانهای فرهنگی از جمله سینما می رفتیم تا وقت حاصله از زمان تعطیل را با دیدن فیلم در مکانی فرهنگی سپری کنیم، اگر به روزگار کودکی و خاطرات آن گذری و مروری داشته باشیم مطئنا هریک از ما خاطره ای از سالن سینما و فیلم های آن به یاد خواهیم داشت اما آیا کودکانمان نیز همانند ما خاطره ای خوش را در گذر ایام و رسیدن به بزرگسالی و تعریف آن برای کودکانشان همچون ما خواهند داشت، آیا وضعیت موجود سینماها به همین منوال باقی خواهد ماند یا کسی به فکر راه چاره ای در این باره خواهد بود.

کرمانشاه از سال 1310 صاحب سینما بوده و در تاریخ خود به طور کلی 14 سالن داشته که البته در یک زمان نبوده است با تاریخ یادشده به قدمت سینما در کرمانشاه پی می بریم.

دلیل بسته شدن سالن های سینما به واقع چه بود آیا فرسودگی حاصل از گذر ایام بر ساختمانها یا نبود بودجه برای بازسازی آن، اگر گذر ایام را در نظر بگیریم آن هم با طول مدت یاد شده و تعداد سالن ها تعجبی بر مورد ذکر شده نیست اما آیا تا کنون کسی به فکر بازسازی نبوده یعنی مکانهایی که در کودکیمان به آنجا می رفتیم و آن را جزو خاطرات خوب کودکی در ذهن طبقه بندی کرده ایم سراب بوده است.

آیا اعتبارت لازم در این خصوص برای این مکان در نظر گرفته شده در غیر این صورت دلیل آن چیست.

دلیل دیگر که کسی بر آن به طور جدی نظارت ندارد لوح های فشرده ای است که اکثر آن فیلم های سینما را به خانه ها می آورد. چگونه است که تنها در حوزه حرف و کلام سینما را نماد فرهنگی دانسته ولی در عمل شاهد تخریب آن هستیم آیا تا به حال با دیدی دیگر به آن نگاه کرده ایم.

و یا شاید دلیل دیگر تکنولوژی باشد یعنی این مورد اجین شده با زندگی ما و باعث تخریب دنیای کودکی و خاطرات زیبای به جای مانده از آن شده و سبب تخریب فرهنگ به طور جدی بوده است.

دلیل چیست که وارد کنندگان تکنولوژی به دنیای فرهنگیمان خود دچار این مشکل نشده و به واقع معضل یاد شده گریبان گیرشان نکرده است.

آیا شهر من و دیار مادریم کرمانشاه با قدمت دیرینه خود و فرهنگ والای مردمانش نیاز به توجه در این خصوص ندارد یعنی لوح های فشرده می توانند جای نماد گویای فرهنگ را بگیرند.

سینماها زمانی مکانی برای تعامل اعضای خانواده بود و اعضای خانواده با در نظر گرفتن اولین فرصت و زمان تعطیل برنامه ریزی می کردند و با هم به سینما می رفتند حال نکته مهم این مطلب تجمیع در مورد فیلم آن سینما بود یعنی موضوع فیلم و جوانب آن را سنجش و بعد تصمیم برای رفتن و دیدن می کردند و این خود سببی برای بازخوانی فرهنگ بود.

اما با ورود لوح های فشرده به خانه ها، دیگر فرصتی برای در نظر گرفتن موازین یاد شده نیست و این خود عاملی برای تخریب فرهنگی است بیشتر دقت کنیم متوجه خواهیم شد.

آیا با موارد ذکر شده دیگر نباید راه چاره ای در این مورد اندیشیده شود.

مسئولین فرهنگی به دنبال راه چاره ای باشند تا حداقل فرصتی را فراهم کنند که خانواده ها خود تصمیم بگیرند که چه فیلمی را با در نظر گرفتن تناسب آن و همراه با خانواده ببینند.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در خصوص این مطلب به خبرنگار مهر گفت: سینما در استان 50 سال قدمت دارد.

عباس سروری در خصوص این سئوال که آیا فرسودگی حاصله در سینماهای استان حاصل از گذر ایام بوده است، افزود: استفاده از امکانات و تجهیزات و ادوات مربوط به 50 سال قبل به طور طبیعی جوابگوی نیازهای امروزی ما نیست و بالتبع یکی از موارد یاد شده است.

وی در خصوص این مطلب که آیا اعتبارات لازم در زمینه برطرف کردن مشکلات در نظر گرفته شده، تصریح کرد: در این خصوص با توجه به پیگیری هایی که انجام گرفته با مساعدت استاندار کرمانشاه اعتبارات لازم برای سینما آزادی تامین شد و این سینما تا 15 روز آینده به بهره برداری می رسد.

سروری تاکید کرد: همچنین در مورد سینما پیروزی که با در نظر گرفتن اعتباراتی که 80 درصد آن از منابع استان و موسسه سینما شهر و با حمایت حوزه هنری است تا 15 روز آینده بازسازی آن در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: قرار است که سالن سینما پیروزی در سه سالن جداگانه به بهره برداری برسد که یکی از سالن های آن سینمای سه بعدی خواهد بود.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در خصوص این سئوال که آیا تکنولوژی وارد شده به زندگی امروزی ما که خود یکی از مشکلات در حوزه فرهنگی به خصوص سینما است، تاکید کرد: در واقع تکنولوژی خود دارای 2 بعد است که یک وجه آن در خدمت رفاه مردم و بعد دیگر آن سیاستگذاری تخریب نظام خانواده است که برنامه ریزی آن گسترده و دور از مرزها است که برخی از آنها به طور ویژه نظام خانواده را تهدید می کند و سینما، آیینه عکس آن را دارد و می تواند با برنامه ریزی از سوی مسئولین فرهنگی بسیار تاثیر گذار و نقشی قرینه را برای احیای فرهنگ سرزمینمان بازی کند.

براساس این گزارش، سینماها که خود نقش و نماد فرهنگی را در جامعه بازی می کنند به راستی با برنامه ریزی های اصولی از جانب مسئولین امر می توانند بسیار تاثیرگذار بوده و این بخش موثر در جامعه فرهنگی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.