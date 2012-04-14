پذیرش طلاب در 12 رشته تخصصی تفسیر مرکز تحقیقات جوادالائمه

به گزارش خبرگزاری مهر، اعطای مدرک رسمی حوزه علمیه و امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر،‌ پرورش مدرس، محقق، مبلغ و معرفی به مراکز علمی، آموزشی و تبلیغی و حضور اساتید با سابقه و مجرب حوزه علمیه قم، از ویژگی‌های شرکت در این دوره است.

اعتقاد و التزام به ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه ولایت فقیه، اتمام و یا اشتغال به تحصیل در پایه ششم حوزه و موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه از شرایط پذیرش در این دوره اعلام شده است.

طلاب واجد شرایط باید تا تاریخ 17 اردیبهشت ماه 91 با مراجعه به سایت اینترنتی این مرکز یا مراجعه حضوری به آن نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.