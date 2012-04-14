13هزار دستگاه خودرو در مراکز معاینه فنی گیلان کنترل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سبحان الله علیپور افزود: این تعداد شامل انواع خودرو سنگین اعم از کامیون، اتوبوس و مینی بوس بین شهری در مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین استان کنترل شدند.

وی با بیان اینکه 12هزار و167 خودرو پس از تست مکانیزه برگه معاینه فنی دریافت کردند، اظهار داشت: همچنین 833 وسیله نقلیه نیز به دلیل داشتن اشکالات فنی برای رفع نواقص مشاهده شده و مراجعه مجدد به مرکز معاینه فنی، مهلت لازم داده شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: خودروهای سنگین پس از ورود به مرکز معاینه فنی مراحل مختلف تست مکانیزه را که شامل بررسی میزان آلایندگی، میزان صدا، لغزش جانبی چرخهای جلو، تست کمک فنر، تست کیلومترشمار، تست ترمز، تست جلوبندی، تست ظاهری اطراف بدنه و تست نورچراغ را پشت سر می گذارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین در چوکام و رشت آباد استان گیلان فعال است.