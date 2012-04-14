به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌الله‌زاده که این روزها صحبت در مورد ماندن یا رفتنش برای فصل آینده زیاد شده است صبح جمعه با حضور در برنامه ورزش و مردم در این مورد گفت: چند ماه قبل خودم به آقای رسولی نژاد اعلام کرده که سال آینده مدیر عامل استقلال نخواهم بود. به همین خاطر شما روی افراد مورد نظرتان تمرکز کنید.

وی با بیان اینکه خودم دو نفر را برای مدیر عاملی استقلال به ایشان پیشنهاد کردم افزود: یکی از این افراد آقای محمدحسین قریب بود که از مدیران خوب کشورمان است. به هر حال من سالها مدیرعامل استقلال بوده ام و قرار هم نیست تا ابد مدیر عامل بمانم.

مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به مشکلات مالی که باشگاه های استقلال و پرسپولیس گریبانگیر آن هستند به ماجرای ترانسفر کردن بازیکنان اشاره کرد و گفت: در گذشته و زمانی که ما بازیکنان را به همراه آقای عابدینی ترانسفر کردیم هزار حرف و حدیث پیرامون ما درست شد و هر کس حرفی زد. الان هم من می توانم در پایان فصل 4 بازیکن استقلال را ترانسفر کنم اما به خاطر همین حرف ها جراتش را ندارم.

فتح الله زاده در پاسخ به این پرسش که آیا پرویز مظلومی را برای فصل آینده حفظ خواهید کرد یا نه گفت: باید اول ببینم تکلیف خودم چه می شود. زمانی که هنوز مشخص نیست من فصل بعد مدیرعامل استقلال هستم یا نه چه صحبتی دارم با آقای مظلومی انجام دهم. منطقی هم نیست که من بروم با سرمربی صحبت کنم و قراردادش را تمدید کنم بعد مدیر دیگری بیاید و در کار انجام شده قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون هم از پرویز مظلومی حمایت کرده گفت: من با آقای مظلومی هیچ مشکلی ندارم و تاکنون هم مورد حمایت ما بوده اند چرا که عملکرد خوبی داشته اند. ما یک جام گرفته ایم و در دو جام دیگر هم مدعی هستیم. اما به هر حال ما یکطرف ماجرا هستیم و آقای مظلومی هم طرف دیگر. باید ببینیم در پایان فصل چه اتفاقاتی می افتد.

مدیر عامل استقلال در پاسخ به این پرسش که چرا منصور پورحیدری در هفته های اخیر برخورد نامناسبی با خبرنگاران دارد گفت: ما بازیهای سخت و پرفشاری را پشت سرگذاشته ایم و شاید بخشی از این اتفاقات به خاطر این مسائل است. اما طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا نمی شود خبرنگاران هر جا که خواستند مصاحبه کنند.

علی فتح الله زاده که به همراه محمد رویانیان در برنامه ورزش و مردم حضور پیدا کرده بود در ماجرای اعلام حکم کمیته انضباطی علیه پرسپولیس از فدراسیون فوتبال خواست تا این حکم را تعدیل کند و شرایطی را فراهم کند که پرسپولیس از این بابت لطمه ای نبیند.