مدیرکل مدیریت بحران خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، آملازاده در حالی به این سمت منصوب شد که در آخرین پست خود به عنوان فرماندار شوشتر به صورت ناگهانی و در جریان سفر به یکی از مناطق شوشتر تغییر کرد.

با وجود این، استاندار خوزستان بار دیگر به وی اعتماد کرده و مدیریت یکی از چالشی ترین بخشهای استانداری خوزستان به واسطه شرایط سخت اقلیمی به خصوص در بخش گرد و غبار و لزومی اعلام تعطیلی مدارس و ادارات درشرایط اضطراری را به وی سپرده است.



محمدرضا آملا زاده قبل از فرماندار شوشتر، فرماندار خرمشهر نیز بود که در این شهر مدیریت وی از ثبات لازم برخوردار بود. مدیرکل امور اجتماعی استانداری، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری، فرمانداری خرمشهر و فرمانداری شوشتر مجموع سمتهای آملازاده در چند سال اخیر بوده است.



پیش از این انتصاب، غلامرضا اخوان صباغ مدیرکل مدیریت بحران استانداری بود که وی همزمان سرپرست معاونت عمرانی استانداری خوزستان نیز بود. صباع که از وزارت نفت به وزارت کشور مامور شده بود و مدتی فرمانداری دزفول را به عهده داشت مجددا به محل اصلی خدمت خود یعنی وزارت نفت بازگشت.



