600 روستا در محاصره برف // كمبود آذوقه و ماشين آلات سنگين در مناطق محاصره شده دربرف// تخريب هزار مدرسه و كارخانه // كشته شدن 10 نفر در اثر بارش برف

افشين عزيزي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درخصوص نحوه خدمات رساني به روستاهاي محاصره شده ، گفت: در حال حاضر از طريق هوايي بوسيله 8 بالگرد به اين روستاها آذوقه ارسال مي شود و همچنين به زودي 2 بالگرد نيز اضافه خواهد شد.

وي افزود: به منظور تسريع درعمليات برف روبي و كمك به مردم در شهرها و روستاهاي استان گيلان هم اكنون با كمبود ماشين آلات سنگين روبرو هستيم كه بايد هرچه زودتراز طريق گروههاي امداد و نجات اين مشكل برطرف شود.

وي با اشاره به مشكل قطع آب و برق در اين استان ، خاطر نشان كرد: در شهر رشت هم اكنون 85 درصد پوشش برق وجود دارد ودرشهرهاي لاهيجان و آستارا نيز مشكل در حال برطرف شدن است و تنها در شهر سياهكل به علت پارگي سيمها مشكل قطع برق وهمچنين تا حدودي قطع آب وجود دارد .

رييس ستاد حوادث غير مترقبه استان گيلان در خصوص جلوگيري از گراني قيمتها در شهرهاي استان ، تاكيد كرد: درحال حاضر از سوي وزارت بازرگاني 8 گروه سيار نظارت تعزيرات درشهر رشت براي جلوگيري و برخورد با گرانفروشي گشت مي زنند.

عزيزي گفت: براساس آمارهاي رسمي 10 نفر در اثر بارش برف جان خود را از دست داده اند وهمچنين 5 تا 7هزار واحد مسكوني ويك هزار مدرسه و كارخانه تخريب شده اند.