علی حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: چند روزی است اطراف باشگاه دلال هایی دیده می شوند که منتسب به باشگاه پرسپولیس هستند. ظاهرا سرمربی پرسپولیس برای فصل بعد لیستی را تهیه و از همین الان کار را برای جذب آنها آغاز کرده است. از محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که اتفاقا از دوستان خوب من هم هست می خواهم تا هر چه زودتر با این جریان برخورد کند.

وی تاکید کرد: این افراد که پشتوانه مالی زیادی دارند پیشنهادات اغوا کننده ای به بازیکن ما داده اند که حالا این بازیکنان در تمرینات رئیس شده اند! آنها در تمرینات آنطور که باید و شاید کار نمی کنند و اصلا تن به تمرین نمی دهند.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت افزود: چنین کاری به دور از اخلاق حرفه ای است. فوتبال کثیفی که قبلا به آن اشاره کرده بودم همین است. هنوز چهار هفته تا پایان لیگ باقی مانده و این چنین با بازیکنان ما برخورد می شود. اگر رویانیان جلوی این کار را نگیرد به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت می کنیم.

حکمت در پاسخ به این سئوال که آیا دلالان باشگاه پرسپولیس فقط با فونیکه سی مذاکره کرده اند؟ گفت: بهتر است اسمی از بازیکن نیاوریم. این دلال ها در هتلی اقامت داشتند که تیم ما آنجا اردو داشت. آنها حتی روز گذشته و قبل از بازی با ذوب آهن با بازیکن ما صحبت کردند. ما آمار تمام کارهای آنها را داریم و در صورتی که باشگاه پرسپولیس با آن برخورد نکند شخصا وارد عمل می شویم.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال خدا جای حق نشسته است. آه و ناله مردم فوتبالدوست آبادان پشت سر افراد و عاملانی است که به دنبال ضربه زدن به صنعت نفت هستند.

حکمت در خصوص اینکه آیا به جز پرسپولیس باشگاه های دیگری هم با بازیکن صنعت نفت صحبت کرده اند یا نه، تاکید کرد: چنین چیزی بوده، اما نه به این شدت. این اولین موردی بود که بازیکن ما را با پیشنهاد بالا اغوا کرد.

وی در پایان درباره وضعیت فونیکه سی و احتمال کم حضور او در تیم صنعت نفت برای فصل آینده هم گفت: فکر نمی کنم باشگاه های دیگر بتوانند با فونیکه کار کنند. او اخلاق خاصی دارد و ما امسال توانستیم اخلاق او را کنترل کنیم، اما بعید می دانم تیم های دیگر بتوانند او را کنترل کنند.