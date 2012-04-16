به گزارش خبرنگار مهر، سی‎امین دوره بازی‎های المپیک از مردادماه سال جاری در لندن آغاز می‎شود. ورزشکاران سراسر جهان در رشته‎های مختلف رقابت‎‏های گزینشی خود برای گرفتن سهمیه حضور در این بازی‏ها را از تابستان سال 2009 آغاز کرده و تا یک ماه مانده به آغاز این بازی‎ها ادامه می‎دهند.

اولین مسابقات انتخابی برای تعیین مسافران لندن در رشته تیراندازی برگزار شد. مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان اولین میدان برای توزیع سهمیه‌های المپیکی بود که تابستان 89 در آلمان برگزار شد. پس از آن به تناوب مسابقات گزینشی المپیک در رشته‌های مختلف برگزار شد. برگزاری این مسابقات تا تیرماه ادامه دارد.

انتخاب ورزشکاران انفرادی برای شرکت در بازی‎های المپیک شیوه‌های مختلفی دارد. برخی باید در مسابقات قهرمانی آسیا و جهانی کسب مدال کرده یا اینکه بتوانند با کسب امتیازات لازم به سهمیه برسند، برخی رشته‏ها مانند دوومیدانی و شنا باید به رکوردهای مورد نظر برسند و برخی هم مانند دوچرخه سواری باید در رنکینگ جهانی و آسیایی در رده‎بندی اول تا سوم قرار بگیرند و در مسابقات مختلف شرکت کنند تا بتوانند امتیازات خود را طی سال افزوده و به این مهم برسند.

براین اساس تاکنون کاروان ورزش ایران 42 سهمیه قطعی و 2 سهمیه‎ای که هنوز تایید نشده‎اند، کسب کرده است. دو سهمیه اول کاروان ایران برای شرکت در المپیک لندن در بخش بانوان حاصل شد تا برخلاف همیشه بانوان پیشرو حضور در المپیک شوند. پس از آن هم چهار ورزشکار دیگر در بخش بانوان صاحب سهمیه شدند اما 38 سهمیه المپیکی دیگر توسط مردان وزشکار کسب شد.

مه‌لقا جام بزرگ اولین ورزشکار المپیکی ایران بود. این ورزشکار در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان (آلمان) نه تنها برای اولین بار موفق به حضور در مرحله فینال شد بلکه توانست با ایستادن در رده پنجم جهان برای اولین‏بار ایران را صاحب سهمیه المپیک در رشته تیراندازی کند، سهمیه‌ای واقعی که تاکنون در این رشته به دست نیامده بود.

دومین سهمیه المپیک کاروان ورزش ایران هم در رشته تیراندازی و در بخش بانوان به دست آمد. الهه احمدی فروردین‌ماه سال گذشته در مسابقات جام جهانی استرالیا دومین سهمیه المپیکی ایران را به دست آورد. به فاصله چند ماه ندا شهسواری هم با قهرمانی در بخش بانوان مسابقات تنیس روی میز آسیای میانه که دی‌ماه در تهران برگزار شد توانست برای اولین بار در تاریخ، خود و تنیس روی میز بانوان را صاحب سهمیه المپیک کند.

البته پیش از وی آرزو معتمدی با قهرمانی در مسابقات آب‌های آرام آسیا و انتخابی المپیک (مهرماه - تهران) المپیکی شده بود اما هفته پیش برگزاری رقابت میان ملی‎پوشان قایقرانی برای تعیین نهایی المپیکی‌ها، سهمیه او را نصیب آرزو حکیمی، ورزشکار جوان این رشته کرد که در مسابقات تهران هم ستاره بود.

سوسن حاجی‎پور و لیلا رجبی دو بانوی دیگر ایران هستند که نام‎شان در فهرست مسافران لندن دیده می‎شود. این دو ورزشکار به ترتیب در مسابقات انتخابی قاره آسیا (باکو) و مسابقات قهرمانی داخل سالن تهران به سهمیه لازم برای شرکت در المپیک لندن دست یافتند.

در این میان و به غیر از این 6 ورزشکار زن، ورزشکاران ایران در رشته‎های مختلف بخش مردان هم صاحب سهمیه شدند تا جائیکه امروز کاروان ورزش ایران با مجموع 44 سهمیه در رشته‌های تیراندازی، تکواندو، دوچرخه سواری (3 سهمیه)، کشتی (11 سهمیه)، دوومیدانی (7 سهمیه)، بوکس (4 سهمیه)، قایقرانی، تنیس روی میز (2 سهمیه)، وزنه برداری (6 سهمیه)، تیراندازی با کمان، جودو و شنا (یک سهمیه) مهیای حضور در المپیک لندن شده است.

کاروان ورزش ایران با 54 ورزشکار در المپیک پکن شرکت کرد

فهرست ورزشکاران المپیکی ایران برای حضور در سی‎امین دوره بازی‌های المپیک لندن به شرح زیر است:

ردیف رشته ورزشی نام ورزشکار 1 تیراندازی الهه احمدی - تفنگ 10 متر بانوان 2 تیراندازی مه لقا جام بزرگ - تفنگ بادی 10 متر بانوان 3 تیراندازی ابراهیم برخوداری - تپانچه بادی 10 متر 4 تکواندو محمد باقری معتمد - وزن 68- کیلوگرم 5 تکواندو یوسف کرمی - وزن 80- کیلوگرم 6 تکواندو سوسن حاجی پور - وزن 67- کیلوگرم 7 دوچرخه سواری - 8 دوچرخه سواری - 9 دوچرخه سواری - 10 دوومیدانی کاوه موسوی - پرتاب چکش (B) 11 دوومیدانی امین نیک فر - پرتاب وزنه (B) 12 دوومیدانی احسان حدادی - پرتاب دیسک (A) 13 دوومیدانی سجاد هاشمی آهنگری - دوی 400 متر (B) 14 دوومیدانی سجاد مرادی - دوی 800 متر (B) 15 دوومیدانی لیلا رجبی - پرتاب وزنه (B) 16 دوومیدانی ابراهیم رحیمیان - پیاده روی 20 کیلومتر 17 کشتی فرنگی امید نوروزی - 60 کیلوگرم 18 کشتی فرنگی بشیرباباجان زاده - 120 کیلوگرم 19 کشتی فرنگی سعید عبدولی - 66 کیلوگرم 20 کشتی فرنگی حمید سوریان - 55 کیلوگرم 21 کشتی فرنگی قاسم رضایی - 96 کیلوگرم 22 کشتی آزاد حسن رحیمی - 55 کیلوگرم 23 کشتی آزاد رضا یزدانی - 96 کیلوگرم 24 کشتی آزاد مهدی تقوی - 66 کیلوگرم 25 کشتی آزاد صادق گودرزی - 74 کیلوگرم 26 کشتی آزاد مسعود اسماعیل پور - 60 کیلوگرم 27 کشتی آزاد احسان لشگری - 84 کیلوگرم 28 تیراندازی با کمان میلاد وزیری - ریکرو 29 بوکس احسان روزبهانی - 81- کیلوگرم 30 بوکس مهدی طلوتی - 64- کیلوگرم 31 بوکس علی مظاهری - 91 کیلوگرم 32 بوکس امین قاسمی پور - 69 کیلوگرم 33 قایقرانی احمدرضا طالبیان - کایاک یک نفره 1000 متر 34 قایقرانی آرزو حکیمی- کایاک نفره 200 متر زنان 35 وزنه برداری کیانوش رستمی - 85 کیلوگرم 36 وزنه برداری سعید محمدپور - 94 کیلوگرم 37 وزنه برداری سجاد انوشیروانی - 105+ کیلوگرم 38 وزنه برداری بهداد سلیمی - 105+ کیلوگرم 39 وزنه برداری سجاد بهروزی - 69 کیلوگرم 40 وزنه برداری اصغر ابراهیمی - 94 کیلوگرم 41 تنیس روی میز نوشاد عالمیان 42 تنیس روی میز ندا شهسواری 43 جودو محمدرضا رودکی - تائید رسمی نشده است 44 شنا وایلد کارت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس فهرست ورزشکاران المپیکی ایران، هستند رشته و ورزشکارانی که هنوز وضعیت آنها برای حضور در این بازی‌ها قطعی نیست مانند دوچرخه سواری که کسب سهمیه در این رشته قطعی است اما صاحبان سهمیه و اینکه کدام یک از رکابزنان به نمایندگی از ایران در المپیک لندن شرکت می‎‏کنند، مشخص نیست.

برای هر یک از رشته‎های جودو و شنا هم یک سهمیه المپیکی لحاظ شده و حتی محمدرضا رودکی به عنوان جودوکار المپیکی ایران تعیین شده است اما حضور نمایندگان این دو رشته در المپیک آتی به چگونگی عملکردشان در مسابقات آتی بستگی دارد و به همین دلیل وضعیت آنها تایید شده نیست و چه بسا حضورشان منتفی شود.

در هر صورت و با احتساب المپیکی بودن این رشته‎ها، کاروان المپیکی ایران تا به امروز برای حضور در بازی‎های لندن صاحب 44 سهمیه شده است اما هنوز به حدنصاب کاروان اعزامی به المپیک پکن نرسیده است.

ایران در بازی‏های المپیک 2008 پکن با 54 ورزشکار از 14 رشته شرکت کرد. کاروان جدید ورزش ایران حدود سه ماه دیگر فرصت دارد تا با افزایش سهمیه‏های المپیکی خود به جمعیت کاروان چهار سال پیش رسیده و حتی از آن پیشی بگیرد. البته مسابقات گزینشی برای رشته‎های تکواندو، بوکس، وزنه برداری، تیراندازی و دوچرخه سواری به پایان رسیده و دیگر شانسی برای المپیکی شدن ورزشکاران در این رشته‎ها نیست.

تیروکمان، قایقرانی (روئینگ)، کشتی، دوومیدانی، تنیس روی میز، شمشیربازی، جودو و شنا رشته‎هایی هستند که رقابت‌های گزینشی میان ورزشکاران‎شان در فواصل زمانی متعدد تا خردادماه ادامه دارد و ورزش ایران می‎تواند به ورزشکاران این رشته‎ها برای افزایش سهمیه‎های خود امیدوار باشد.

کاروان ایران با بسکتبال در مسابقات تیمی دوره گذشته بازی‌های المپیک شرکت کرد و حالا هم شانس شرکت در این بخش را دارد. البته پس از حذف فوتبال از مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی المپیک، از دست رفتن قهرمانی بسکتبال در آسیا و ناکامی هندبال در کسب سهمیه، تنها امیدواری برای به دست آوردن سهمیه المپیک تیمی به تیم ملی والیبال است که مسابقات سنگین ژاپن را در اختیار دارد.

در صورتیکه تیم ملی والیبال در کسب ورودیه المپیک موفق عمل می‌کند کاروان ورزش ایران برای دومین سال متوالی در بخش تیمی بازی‎های المپیک هم حاضر خواهد بود درغیر این صورت باید به رقابت انفرادی ورزشکارانش دلخوش کند. سی‎امین دوره بازی‎های تابستانی المپیک از 6 مردادماه به میزبانی لندن آغاز می‌شود.