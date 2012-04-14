جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در خراسان رضوی برگزار می شود

علی آدینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوعات جشنواره قرآنی کودک و نوجوان اظهار کرد: حفظ، قرائت، نقاشی، روزنامه قرآنی، قصه گویی، ترجمه و مفاهیم از موضوعات جشنواره قرآنی کودک و نوجوان است.

وی با بیان اینکه این جشنواره در دو گروه سنی زیر 9 سال و 9 تا 15 سال ویژه خواهران است، تصریح کرد: علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به موسسات و خانه های قرآن روستایی در سطح استان مراجعه کنند.

مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی خراسان رضوی با اشاره به اهداف این جشنواره بیان کرد: گسترش فرهنگ قرآنی، ارائه الگوهای جدید به منظور انس بیشتر جوانان و نوجوانان با کلام الله مجید، شناسایی، رشد و هدایت استعدادهای کودکان و نوجوانان به سمت و سوی قرآن بخشی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

آدینه ادامه داد: استفاده از ابعاد هنری قرآن، ایجاد فضاهای قرآنی در جامعه و ارتقاء سطح معلومات قرآن کودکان و نوجوانان از دیگر اهداف برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان است.

به گفته وی، جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در خراسان رضوی، اول خرداد ماه پایان می یابد.