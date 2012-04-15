میزبانی کردستان برای اجرای برنامه های فرهنگی/ کتابخانه ها، ارکان مهم توسعه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره امور فرهنگی، مطبوعات و تبلیغات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: با توجه به میزبانی مطلوب کردستان در خصوص جشنواره "جایزه گام اول" در سال گذشته و نظر به ظرفیت بالای فرهنگی این استان، موسسه فرهنگی خانه کتاب ایران میزبانی بیستمین جایزه کتاب فصل را به کردستان داد.

سامان احمدی افزود: با حمایت مدیرعامل خانه کتاب و در پی عقد تفاهم نامه ای مقرر شد که کردستان از تاریخ 28 خرداد ماه تا اول تیر ماه سال جاری پذیرای تعداد 80 نویسنده برجسته کشوری شود.

وی با اشاره به فعالیت مضاعف واحد کتاب اداره امور فرهنگی، مطبوعات و تبلیغات فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اظهار داشت: این واحد با تلاش و همتی مضاعف توانست در سال گذشته رکوردی محسوس از حیث نوآوری در برنامه های فرهنگی حوزه کتاب در کشور را به نام خود و استان فرهنگی کردستان ثبت کند.

رئیس اداره امور فرهنگی، مطبوعات و تبلیغات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ادامه داد: این رویداد که همزمان با دهه فرهنگ رضوی برگزار می شود با انجام سه نشست مشترک موضوعی نویسندگان کشور با نویسندگان استان و بازدید سیاحتی و زیارتی در شهرهای سنندج، مریوان و بانه برگزار می شود.

احمدی آیین اختتامیه بیستمین جایزه کتاب فصل را در روز اول تیر ماه مصادف با روز ملی تبلیغات و اطلاع رسانی دینی عنوان کرد و گفت: انتظار می رود در آیین پایانی شاهد حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور فرهنگی باشیم.

برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلم سینمای خانگی "ئاسو"

نخستین جشنواره ملی فیلم خانگی "ئاسو" با همکاری سازمان امور سینمایی کشور توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز یکی دیگر از برنامه های فرهنگی کشور است که به میزبانی استان کردستان برگزار می شود.

معاون اداری و مالی فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در این رابطه گفت: در راستای ترویج استفاده مردم از محصولات مجاز فرهنگی و حمایت از فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی استان، نخستین جشنواره ملی فیلم سینمای خانگی "ئاسو" در سال جاری توسط این اداره کل با حمایت کمیسیون مقابله با محصولات غیرمجاز فرهنگی سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

ایرج شاهرخی افزود: در این جشنواره مردم با دیدن فیلم های ایرانی عرضه شده از سال 1385 تا پایان خرداد ماه 1391 و مجموعه فیلم های کوتاه فیلمسازان استان در فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر استان به ارائه آرای خود در مورد این آثار و موسسه پخش آن می پردازند.

وی با بیان اینکه به زودی فراخوان و برگه آرای این جشنواره از طریق فروشگاه های فعال عرضه محصولات فرهنگی استان عرضه می شود، اظهار داشت: منتخبان مردم استان در آیین پایانی جشنواره که همزمان با روز ملی سینما در 21 شهریور ماه سال جاری است، دعوت و هدایای این رویداد کلان سینمایی را دریافت می کنند.

کتابخانه‌ ها ارکان مهم توسعه فرهنگی هستند

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان گفت: تعامل دستگاه های فرهنگی زمینه ‌ساز توسعه فرهنگی است و کتابخانه ها یکی از مهمترین ارکان توسعه فرهنگی هستند.

عطاءالله رستگار با تاکید بر تعامل بیشتر دستگاه های فرهنگی استان افزود: این تعاملات موجب توسعه فرهنگی بیش از پیش استان می ‌شود.

وی اظهار داشت: استان کردستان از سوی مقام معظم رهبری با نام استانی فرهنگی معرفی شده است و تلاش برای تحقق این مهم امری ضروری است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان ادامه داد: این استان فرهنگی دارای استعدادها و ظرفیت ‌های بالقوه‌ ای در حوزه فرهنگی است که باید با تلاش همه مسئولین این ظرفیت‌ های بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد.

رستگار با بیان اینکه کتابخانه ‌ها از ارکان مهم در توسعه فرهنگی محسوب می‌ شوند، بیان کرد: تلاش در راستای جذب اقشار مختلف جامعه به عضویت در کتابخانه ‌های عمومی و ارتقای شاخص امانت از اهداف مهم در این نهاد فرهنگی است.

تهیه و پخش برنامه تلویزیونی "مژ" در صدا و سیمای کردستان

رستگار در ادامه از تهیه و پخش برنامه تلویزیونی "مژ" (مه) با همکاری اداره‌ کل کتابخانه ‌های عمومی استان کردستان خبر داد و اظهار داشت: این برنامه به گروه سنی نوجوان اختصاص دارد و در آن به تناسب، موضوعات مختلفی مورد توجه و بحث قرار می ‌گیرد.

وی ادامه داد: بخش ویژه ‌ای در برنامه تلویزیونی "مژ" به معرفی کتاب با توجه به موضوع برنامه اختصاص دارد که کتابخانه‌های عمومی در این زمینه با تهیه ‌کنندگان برنامه همکاری می ‌کنند.

مدیر کل کتابخانه‌ های عمومی استان کردستان یادآور شد: برنامه تلویزیونی "مژ" در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از صدا و سیمای مرکز کردستان پخش می ‌شود و مدت زمان پخش آن 30 دقیقه است.