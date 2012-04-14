  1. سیاست
۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

هفته جاری؛

کمیسیون شوراها نامزدی نابینایان در انتخابات مجلس را بررسی می‌کند

کمیسیون شوراها نامزدی نابینایان در انتخابات مجلس را بررسی می‌کند

کمیسیون شورا ها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی هفته جاری طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس برای نامزدی نابینایان در انتخابات را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر اعضای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی این هفته  بررسی طرح اصلاح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دستور کار دارند. ‌

بر اساس ماده  28 قانون انتخابات مجلس  - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
4 – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن.[17]
5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.
7 - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
 
سال گذشته این طرح اصلاحی در صحن علنی مجلس برای امکان نامزدی نابینایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
کد مطلب 1576328

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