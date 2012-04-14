به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر اعضای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی این هفته بررسی طرح اصلاح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دستور کار دارند. ‌

بر اساس ماده 28 قانون انتخابات مجلس - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

4 – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن.[17]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.

7 - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

سال گذشته این طرح اصلاحی در صحن علنی مجلس برای امکان نامزدی نابینایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شد.