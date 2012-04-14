سهمیه خوزستان در لیگ دسته اول فوتبال حفظ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم لیگ دسته اول در حالی روز جمعه برگزار شد که در پایان این رقابتها، بقای استقلال صنعتی خوزستان و نفت مسجدسلیمان در این مسابقات قطعی شد و خوزستان می تواند روی این دو سهمیه در سال آینده حساب باز کنند.

استقلال صنعتی خوزستان که برای فصل جاری با خرید امتیاز استقلال جنوب تهران موفق به کسب مجوز لازم برای حضور در رقابتهای این فصل شد، نتوانست انتظارات را برآورد کند و در نهایت تنها موفق شد سهمیه خود در لیگ دسته اول را حفظ کند.



این تیم که با پیگریهای نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی و توسط گروه ملی فولاد ایران خریداری شد قرار بود جای تیم قدیمی و ریشه دار استقلال اهواز را در میان فوتبال دوستان خوزستان بگیرد که به علت عدم توافق با مالکان استقلال نتوانست به این خواسته خود برسد و در نهایت تنها توانست بخشی از لیدرها و هواداران استقلال را به سمت خود بکشاند.



این تیم که به علت درگیر شدن شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، آینده اش برای فصل آینده در هاله ای از ابهام است در آخرین دیدار خود موفق شد در کرمانشاه تیم شیرین فراز این شهر را با حساب سه بر صفر شکست دهد و خود تا رده ششم جدول بالا بکشاند.



هم اکنون استقلال صنعتی خوزستان با 35 امتیاز از 25 بازی در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد و در هفته آخرین این رقابتها تنها می تواند برای بهبود جایگاهش در جدول رده بندی تلاش کند.



تیم نفت مسجدسلیمان که فصل گذشته و به دنبال انتقال امتیاز تیم نفت اهواز به این شهر، اعلام موجودیت کرد با ارائه بازیهایی تماشاگر پسند، توانست بسیاری از مردم نخستین شهر نفتی خاورمیانه را برای دیدن بازی خود به ورزشگاه بکشاند و موجی از شادی را در بین اهالی این شهر محروم ایجاد کند.



ولی در این فصل این تیم با حاشیه ها و تعویض چندین باره مربیان خود مواجه شد و نتوانست فروغ فصل گذشته اش را در این فصل تکرار کند و حتی در مقاطعی از فصل در رده انتهایی جدول نیز جا خوش کرد ولی در نهایت با کسب چند نتیجه خوب در آخرین رقابتها خود موفق به حفظ خود در لیگ دسته اول شد.



نفت مسجدسلیمان در آخرین بازی خود به علت حضور نیافتن تیم سقوط کرده برق شیراز در ورزشگاه نفت، سه بر صفر پیروز اعلام شد. این تیم که از سوی هوادارانش به «شیران زاگرس» ملقب شده است از 24 بازی انجام شده صاحب 31 امتیاز شد و در رده نهم جدول رده بندی گروه ب این رقابت ها قرار دارد.