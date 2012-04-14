به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش نوشته منصور فارسی است و علیرضا مهران، ژاکلین آواره، ابراهیم عزیزی، جواد پولادی، علی ابدالی، نازنین بابایی، مریم زرینی، میلاد عباسی، بهتاش ساکنین، میثم میرزایی، اهلام سلمانی، ملودی روزیمند،‌ بهدخت ولیان، نکیسا نعمت‌نژاد،‌ امین میری و بابک علیزاده در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

سروش قهرمانلو موسیقی، آناهیتا ریس‌باف طراح لباس، حسین ایرجی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، هادی فکری طراح گریم، مهناز امینیات دستیار دوم و منشی صحنه،‌ ایمان آخوندی مدیر صحنه، پوریا شرفی طراح پوستر و بروشور، ماهان خمای‌پور ساخت تیزر، سحر معصومی و امیر خدامی عکسا، مسعود عزیزی و محمدحسین سلیمی طراح و ساخت انیمیشن و هادی بادپا اجرای صحنه این نمایش هستند.

نمایش "آئینه پشت سکوت" از 7 اردیبهشت‌ماه در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران در دو نوبت 18:30 و 20:15 به صحنه می‌رود.

استقبال از نمایش" دولیتر در دولیتر صلح"

ششمین اجرای نمایش " دو لیتر در دو لیتر صلح " به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ شب گذشته در میان استقبال تماشاگران روی صحنه رفت.

این نمایش در هفته اول اجرا میزبان هنرمندانی چون داود فتحعلی بیگی، شیرین یزدان بخش، ندا مقصودی ، علیرضا شجاع نوری ، هومن سیدی ، آزاده صمدی ، شهرام حقیقت دوست ، احمد مهرانفر ، امیر آتشانی و ... بود.

در این نمایش که از 20 فروردین در تالار چهارسو مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته و با استقبال علاقمندان تئاتر مواجه شده رامین سیار دشتی ، فرزین صابونی ، سهیلا صالحی و الهام کردا به عنوان بازیگر حضور دارند و بهرام شاه محمدلو و راضیه برومند نیز هنرمندانه ایفای نقش می کنند.

نمایش " دو لیتر در دو لیتر صلح " تا 17 اردیبهشت ماه هر روز (به جز شنبه ها) ساعت 20:30 به مدت 60 دقیقه اجرا می شود.

استقبال هنرمندان از نمایش "ایستگاه سلام"

نمایش " ایستگاه سلام" نوشته وکار رسول نقوی که از 20 فروردین ماه در خانه نمایش روی صحنه است، در شش اجرای خود با استقبال هنرمندان تئاتر و تلویزیون رو به رو شد.

در شش اجرای نمایش" ایستگاه سلام" علاوه بر استقبال مخاطب عموم، هنرمندانی چون احمد علامه دهر، سیروس همتی، محمد ساربان، شیرین یزدان بخش، شیوا خسرومهر و اسرافیل علمداری (قانم مقام شبکه 4 سیما) از نمایش دیدن کردند.



صفورا کاظم پور، حسین میرزاییان و حسام منظور در نمایش، ایفای نقش می کنند. همچنین محسن سلیمانی فارسانی و افشین خورشیدباختری به عنوان مشاور کارگردان، میلاد عبداللهی به عنوان دستیار کارگردان، وحید میریونسی به عنوان طراح صحنه و لباس و هنگامه مهدی به عنوان منشی صحنه با رسول نقوی همکاری می کنند.

در خلاصه نمایش آمده است: سه نفر در ایستگاه سلام از زندگی جا می مانند و این بهانه ای می شود برای روایت قصه زندگیشان که این ایستگاه آنان را با سلامی دوباره به زندگی می رساند.

این نمایش تا 3 اردیبهشت ماه ساعت 18:30 روی صحنه است.