به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش نوشته منصور فارسی است و علیرضا مهران، ژاکلین آواره، ابراهیم عزیزی، جواد پولادی، علی ابدالی، نازنین بابایی، مریم زرینی، میلاد عباسی، بهتاش ساکنین، میثم میرزایی، اهلام سلمانی، ملودی روزیمند، بهدخت ولیان، نکیسا نعمتنژاد، امین میری و بابک علیزاده در آن به ایفای نقش میپردازند.
استقبال از نمایش" دولیتر در دولیتر صلح"
ششمین اجرای نمایش " دو لیتر در دو لیتر صلح " به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ شب گذشته در میان استقبال تماشاگران روی صحنه رفت.
این نمایش در هفته اول اجرا میزبان هنرمندانی چون داود فتحعلی بیگی، شیرین یزدان بخش، ندا مقصودی ، علیرضا شجاع نوری ، هومن سیدی ، آزاده صمدی ، شهرام حقیقت دوست ، احمد مهرانفر ، امیر آتشانی و ... بود.
در این نمایش که از 20 فروردین در تالار چهارسو مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته و با استقبال علاقمندان تئاتر مواجه شده رامین سیار دشتی ، فرزین صابونی ، سهیلا صالحی و الهام کردا به عنوان بازیگر حضور دارند و بهرام شاه محمدلو و راضیه برومند نیز هنرمندانه ایفای نقش می کنند.
نمایش " دو لیتر در دو لیتر صلح " تا 17 اردیبهشت ماه هر روز (به جز شنبه ها) ساعت 20:30 به مدت 60 دقیقه اجرا می شود.
صفورا کاظم پور، حسین میرزاییان و حسام منظور در نمایش، ایفای نقش می کنند. همچنین محسن سلیمانی فارسانی و افشین خورشیدباختری به عنوان مشاور کارگردان، میلاد عبداللهی به عنوان دستیار کارگردان، وحید میریونسی به عنوان طراح صحنه و لباس و هنگامه مهدی به عنوان منشی صحنه با رسول نقوی همکاری می کنند.
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