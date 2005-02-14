فيلم وصلت صدرنشين جدول فروش شد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثر عاطفي كه از حضور"ويل اسميت" در نقش محوري سود مي جويد، در نخستين هفته نمايش با كسب 45 ميليون و300 هزاردلار صدر نشين جدول شد. اين در حاليست كه فيلم هراسناك "بوگي من" كه هفته گذشته صدرنشين بود با كسب 10 ميليون و800 دلاربه جايگاه دوم قناعت كرد. مجموع فروش اين اثردرده روز به 33 ميليون و300 هزاردلاررسيده است.

از ديگر فيلمهايي كه اين هفته براي نخستين باربه نمايش درآمدند، مي توان به انيميشن خانوادگي "فيلم هلفلامپ پو" اشاره كرد كه با كسب 6 ميليون دلاربه جايگاه ششم جدول دست يافت. دراين ميان شركت فيلمسازي "سوني پيكچرزيكي" ازموفق ترين هفته هاي اكرانش را پيش رودارد، چرا كه سه فيلم ازاين شركت با نامهاي "وصلت "،"بوگي من" و "هنوزما آنجا هستيم؟"، همگي درزمره ده فيلم پرفروش هفته جاي داشتند.

فهرست كامل فيلمهاي پرفروش هفته به شرح ذيل است :

1."وصلت" با فروش 45 ميليون و300 هزاردلار

2. "بوگي من" با فروش 10 ميليون و800 هزاردلار

3. "ما هنوزآنجا هستيم ؟" با فروش 8 ميليون و500 هزاردلار

4. "بچه ميليون دلاري" با فروش 7 ميليون و600 هزاردلار

5. فيلم "هلفلامپ پو" با فروش 6 ميليون دلار

6. "تاريخ عروسي" با فروش 5 ميليون و600 هزاردلار

7. "قائم باشك" با فروش 5 ميليون و55 هزاردلار

8. "خيابانهاي يك طرفه" با فروش 4 ميليون و75 هزاردلار

9."خلبان" با فروش 4 ميليون و600 هزاردلار

10."ملاقات با خانواده فوكر"با فروش 3 ميليون و400 هزاردلار