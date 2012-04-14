میرمعصوم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تساوی شهرداری با نفت تهران تصریح کرد: همانند بازی‌های گذشته، مقابل نفت هم فرصت‌های زیادی برای گلزنی داشتیم اما بازیکنان ما از این موقعیت‌ها استفاده نکردند. بازیکنان شهرداری استرس دارند و به نظرم با توجه به جایگاه تیم در جدول اعتمادبه‌نفس خود را از دست داده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه نگران سقوط شهرداری است، تاکید کرد: ما خطر سقوط را احساس می‌کنیم، بخصوص اینکه تیم مس سرچشمه هم روز گذشته به لیگ دسته یک برگشت. نگران تکرار سرنوشت مس سرچشمه برای خودمان هستیم اما باید چه کار کنیم؟ ما باید با مهاجمان و بازیکنان صحبت کنیم تا از این شرایط خارج شوند.

سهرابی که با ناراحتی به سئوالات خبرنگار مهر پاسخ می‌داد، با اشاره به بازی‌های آینده شهرداری خاطرنشان کرد: ما دو بازی خارج از خانه و دو بازی هم در تبریز داریم. با وجود نگرانی هنوز ناامید نیستیم. تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که در لیگ برتر بمانیم.

وی در خصوص وضعیت کادر فنی تیم شهرداری تبریز و احتمال برکناری مدیرروستا به خاطر نتایج ضعیف اخیر این تیم گفت: ما با مدیرروستا تا آخر فصل ادامه می‌دهیم و تغییری در کادر فنی نداریم. بیژن عزیزی هم که هفته گذشته به باشگاه شهرداری اضافه شد فقط مشاور باشگاه است، نه مربی یا دستیار مدیرروستا.

سهرابی در پایان با رد شائبه کم کاری بازیکنان شهرداری تصریح کرد: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد و حرف زدن از آن اشتباه است. بازیکنان ما خوب بازی می‌کنند اما به خاطر استرس از فرصت‌های‌شان استفاده نمی‌کنند.

تیم فوتبال شهرداری تبریز روز گذشته برابر تیم نفت تهران به نتیجه تساوی بدون گل رسید. شهرداری در حال حاضر در رده هفدهم جدول است و از کاندیدای اصلی سقوط به دسته یک به حساب می‌آید.