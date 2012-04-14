  1. فرهنگ و ادب
۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۴۵

گزیده‌ای از سه مجموعه شعر فاضل نظری زیر چاپ رفت

گزیده‌ای از سه مجموعه شعر فاضل نظری زیر چاپ رفت

گزیده اشعار فاضل نظری امسال در نمایشگاه کتاب توسط انتشارات مروارید عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دربرگیرنده سه مجموعه شعر پیشین فاضل نظری شامل «اقلیت»، «گریه‌های امپراطور» و «آن‌ها» به همراه بخش تازه‌ها است.

بخش اخیر (تازه‌ها) تقریباً یک چهارم اشعار کتاب را در برمی‌گیرد و شعرهایی است که پیش از این منتشر نشده‌اند.

گزیده اشعار فاضل نظری سی و سومین شماره «گزینه شعر» انتشارات مروارید است که تاکنون منتشر شده‌اند.

انتشارات مروارید از سال‌های دور مجموعه‌ای را تحت عنوان گزینه اشعار منتشر می‌کند و کوشیده‌ است تا بتواند هر ساله این مجموعه را گسترش دهد و شاعران معاصر بیشتری را در این مجموعه قرار دهد.

کد مطلب 1576380

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