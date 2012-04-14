به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دربرگیرنده سه مجموعه شعر پیشین فاضل نظری شامل «اقلیت»، «گریه‌های امپراطور» و «آن‌ها» به همراه بخش تازه‌ها است.

بخش اخیر (تازه‌ها) تقریباً یک چهارم اشعار کتاب را در برمی‌گیرد و شعرهایی است که پیش از این منتشر نشده‌اند.

گزیده اشعار فاضل نظری سی و سومین شماره «گزینه شعر» انتشارات مروارید است که تاکنون منتشر شده‌اند.

انتشارات مروارید از سال‌های دور مجموعه‌ای را تحت عنوان گزینه اشعار منتشر می‌کند و کوشیده‌ است تا بتواند هر ساله این مجموعه را گسترش دهد و شاعران معاصر بیشتری را در این مجموعه قرار دهد.