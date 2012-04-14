بارش باران در استان البرز تا روز دوشنبه ادامه دارد

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بارش باران در استان البرز از روز گذشته آغاز تا روز دوشنبه ادامه دارد.



وی افزود: تا کنون میزان بارش در کرج 18 میلی متر، در فرودگاه پیام 19 میلی متر، طالقان 30 میلی متر و در هشتگرد حدود 20 میلی متر بوده است که طالقان بیشترین میزان بارش را داشته است.



مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: در حال حاضر دمای فعلی استان البرز 9 درجه سانتیگراد است که این دما تا پایان امروزه پایدار است.

