به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی صبح روز شنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان دامغان در سال جاری در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان با اشاره به وجود 36 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور اظهار داشت: بحث کشاورزی اگر به خوبی اجرا شود می توانیم به دستاوردهای خوبی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به مشکل اشتغال افزود: در سال گذشته در زمینه اشتغال کارهای خوبی صورت گرفت ولی کافی نبوده و باید در سال جدید بیشتر از این تلاش کرد.

ترابی خاطر نشان کرد: در حل مشکل اشتغال باید دولت تلاش بیشتری کند در این زمینه بتواند موضوع اشتغال را برطرف کند.

امام جمعه دامغان شرط اول تولید ملی را حدت ملی دانست و گفت: این وحدت باید بین مردم و قوای 3 گانه در کشور ایجاد شود.

ترابی اظهار داشت: باید صادرات ما به جایی برسد که بتوانیم با واردات مقابله کنیم و تولیدات ما نیز باید به اندازه ای باشد که واردات نداشته باشیم.

وی در پایان افزایش کیفیت نان و کسب رضایت مردم در مراجعه به ادارات را خواستار شد.

