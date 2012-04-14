به گزارش خبرنگار مهر، همایش آموزش عالی؛ الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی با سخنرانی معاون وزیر علوم، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، رئیس دانشگاه امیرکبیر و حضور بیش از 300 تن از استادان دانشگاههای برتر، نمایندگان صنعت، انجمنهای علمی و نهادهای سیاستگذار در حوزه آموزش عالی توسط شورای برنامهریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف 31 فروردین سال جاری در این دانشگاه برگزار میشود.
رضا روستاآزاد - رئیس دانشگاه صنعتی شریف و دبیر علمی این همایش، با اعلام این خبر افزود: ظرف یکسال گذشته، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و ستاد انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان همکاران علمی در کنار کمیتههای فنی و مهندسی شورای برنامهریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان برگزارکننده، فعالیتهای علمی و دبیرخانهای همایش را آغاز کردهاند.
وی در تشریح محورهای این همایش گفت: تکنولوژیهای نوین آموزشی، آموزش مبتنی بر پژوهش، آموزش الکترونیک، نظام برنامهای، ارتباط دانشگاه با صنعت و مساله محوری آموزش به خصوص نظام بروزرسانی مستمر آموزش عالی به عنوان یک سیستم خود یادگیرنده، از جمله مهمترین محورهای این همایش است.
دبیر علمی همایش آموزش عالی؛ الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی با اشاره به هدف این همایش، اظهار داشت: هدف اصلی این همایش، آغاز یک حرکت همگانی در راستای تحول در نظام آموزش فنی و مهندسی کشور با مشارکت بخشهای مختلف دستاندرکار اعم از سیاستگذار، دانشگاه، صنعت و نهادهای واسط نظیر انجمنهای علمی است.
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